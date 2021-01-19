Keloid nedir

Bedenin doğal iyileşme sürecindeki meydana gelen bir bozukluk nedeniyle yara izinin anormal dokuya dönüşmesine keloid denir.

Keloid anormal yara iyileşmesidir. Fizyolojik olarak yaralar birkaç hafta içerisinde iyileşir ve iyileşirken kolajen denilen proteinler yardımı ile yara sıkılaşır.

Kolajen üretimi genellikle 3 haftadan sonra azalır ve yara şekillenmeye başlar. Keloid de ise kollojen üretimi hiç durmaz ve yara şekillenmez.

Genetik olarak yatkın kişilerde oluşabilecek her türlü yara ve yaralanmaya bağlı izler keloide sebep olabilir. Sonuç olarak deri bütünlüğünü bozan her türlü travma sonucunda keloid oluşabilir.

KELOİD NEDENLERİ NELERDİR?

Derideki yara ve yanıklar sonrası

İltihap, sivilce vb. süreçler sonucunda

Cerrahi müdahaleler sonrası.

Cerrahi işlem sonrası yaranın mikrop kapmas

Çok sert dikişler ve yara içinde yabancı cisim olması

Aşı bölgesinde

Suçiçeği, böcek sokması gibi durumlar sonrası keloid görülebilir.

KELOİD TEDAVİSİ

Keloidler, hayatı tehdit etmedikleri ve görüntü dışında ciddi ağrı ya da başka problem yaratmadıkları için genelde tedavi gerektirmezler. Ancak kişiye kendini mutsuz hissettirecek kadar kötü görüntü oluşturan keloidler için uygulanan farklı tedavi seçenekleri mevcuttur.

1-Cerrahi eksizyon: Diğer tedaviler denenmeden cerrahi tedavi önerilmemektedir. Çünkü keloidin tekrar etme olasılığı %50-100 oranındadır.

2-Ligasyon: Saplı keloidlerde kullanılabilen bir yöntemdir.

3- İntralezyoner steroid enjeksiyonu: En çok tercih edilen yöntemdir. Bu işlemden sonra keloidin tekrar etme olasığı %50’dir. Cerrahi tedaviler ve kryoterapi ile birlikte olan kortizon uygulamaları daha da iyi sonuçlanmaktadır.

4-Basınç tedavisi: Aslında keloidden çok hiperplastik yara tedavisinde tercih edilen bir tedavi şeklidir. Yalnızca kulakmemesindeki keloid tedavisinde ilk tercihtir.

5-Lazer tedavisi: Diğer yöntemlerle kombinasyonu daha başarılı sonuç vermektedir.

6-Kryoterapi: Küçük keloidlerde daha başarılı bir yöntemdir. %80’e varan iyileşmeler bildirilmiştir. Bu yöntem sonrasında da renk kaybı veya koyulaşma ve yara izi komplikasyonu olabilir.

7-Silikon örtü ve jeller: Silikon örtülerin yaklaşık %80 oranında keloidi engelleyebildiği bildirilmiştir. Yara iyileştikten hemen sonra başlanıp, en az 12 saat- iki hafta kullanılmalıdır.

8-Radyasyon tedavisi: Son seçenek olarak tercih edilmelidir. Renk değişikliği, radyasyon dermatiti ve kanser gibi riskler taşıyan bir yöntemdir.