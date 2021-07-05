Ketamin nedir

Ketamin; hem acil servislerde hem de ameliyatlarda ağrı kesici olarak kullanılan bir ilaçtır. Dünya Sağlık Örgütü'nün 'temel ilaçlar' listesinde yer almaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü'nün temel ilaçlar listesinde yer alan ketamin; ağrı kesici olarak kullanılmaktadır. Vücut üzerinde birçok etkisi bulunmaktadır.

KETAMİN NEDİR

Ketamin, günümüzde hayvan ve insan ameliyatlarında anestetik olarak kullanılmaktadır. Sıvı, beyaz, toz ya da hap şeklinde bulunabilir.

Ketamin infüzyon tedavisi ise ilaç tedavileri ve psikoterapi, depresyon tedavisinde ilk seçenek olarak kullanılan bir yöntemdir.

1970 yılında tanı ve cerrahi prosedürlerde kullanılmak üzere intravenöz ya da intramüsküler amaçlı uygulanan bir anestezik etken olarak onaylandı.

KETAMİN NASIL UYGULANIR

Ketamin, vücuda hemen hemen her yolla uygulanabilir. Bu ilaç; hap, burun spreyi, kas içi enjeksiyon ya da damar içi infüzyon şeklinde uygulanabilir.