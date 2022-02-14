Klamidya nedir

''Chlamydia trachomatis'' adlı bakterilerin neden olduğu klamidya hastalığı, gelişmiş ülkelerde cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar arasında en sık görülenidir.

''Chlamydia trachomatis'' adlı bakteri serviks, üretra ve rektumda bulunmaktadır. Nadir olmakla beraber klamidya boğaz ve göz dâhil olmak üzere vücudun diğer bölümlerini de etkileyebilmektedir.

Genç kadınlarda daha yaygın görülen klamidya, hem kadın hem de erkeklerde genital enfeksiyonlara sebep olmaktadır.

Klamidya, cinsel yolla bulaşan hastalıkların içerisinde çok sık rastlanan bir hastalıktır ancak kalıtsal değildir. Bu hastalık, sinsi bir şekilde seyretmekte ve tedavi edilmediği takdirde oldukça ciddi problemlere neden olmaktadır.

Bir kadının üreme sisteminde ciddi, kalıcı hasara neden olabilen bu hastalık, hamile kalmayı imkansız hale getirebilmektedir. Ayrıca ölümcül olarak ortaya çıkabilen ektopik bir gebeliğe de neden olabilmektedir.

KLAMİDYA (CHLAMYDIA) NEDİR

Klamidya, üreme sisteminde bulunan ve antibiyotik ilaçlarla kolayca tedavi edilebilen bir bakteriyel enfeksiyondur.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar içerisinde çok yaygın bir şekilde görülen bu hastalık, hem kadın hem de erkekleri etkilemekte ve bütün yaşlarda görülebilmektedir.

Rahatsızlığın erken dönemdeki belirtileri oldukça hafiftir hatta klamidya hastalarının çoğu herhangi bir belirti göstermemektedir. Ancak tedavi edilmediğinde, özellikle kadınlarda ciddi sağlık problemlerine neden olabilmektedir.

KLAMİDYA NASIL BULAŞIR

Klamidya enfeksiyonu, bu enfeksiyona sahip olan biriyle cinsel ilişkiye girildiğinde bulaşmaktadır. Enfeksiyona sahip olan hamile bir kadının bebeğinde de klamidya görülebilmektedir.

Geçmişte klamidya enfeksiyonu geçirmiş olup tedavi gören bir kişi, enfeksiyona sahip olan biriyle korunmasız ilişkiye girdiğinde tekrar enfekte olabilmektedir.

KLAMİDYA BELİRTİLERİ

Klamidya, genellijkle erken dönemlerde herhangi bir belirti göstermemektedir. Belirti ve semptomlar, genellikle enfeksiyon bulaştıktan 1 ile 3 hafta sonra görünmektedir.

Klamidya hastalığının kadınlardaki belirtileri şu şekilde ortaya çıkmaktadır:

Güçlü ve kötü kokulu sarımsı vajinal akıntı

İdrar yaparken yanma hissi

Sık idrara çıkma

İlişki sırasında ağrı

İlişki sonrasında kanama

Vajinada veya anüs etrafında şişlik

Karın ağrısı

Kasık ağrıları

Adet periyodu arasında lekelenme

Pelvik inflamatuar hastalıklar

Klamidya hastalığının erkeklerdeki belirtileri şunları içermektedir:

Peniste akıntı

Kasık ağrısı

Testis ağrısı

İdrar yaparken yanma hissi

Penisin ağzının etrafında yanma veya kaşıntı

Testislerden birinde veya her ikisinde ağrı ve şişlik (bu daha az yaygın)

Dışkılarken ağrı ve kanamanın yanı sıra dışkılamaya sıkça çıkma,

Boğaz ağrıları,

Ateş ve öksürük

KLAMİDYA TEDAVİSİ

Klamidya hastalığı tedavi edilmediğinde kısırlık ve ektopik hamilelik gibi oldukça ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.

Klamidya, antibiyotikler ile tedavi edilmektedir. Antibiyotiklerin istenilen dozda ve zamanda alınması, hastalıktan kurtulmak adına oldukça önemlidir. Klamidya enfeksiyonu bulunan kişilerin, tedaviye başladıktan 1 hafta süreyle cinsel aktivitelerden kaçınması gerekmektedir.

Klamidya tedavisi adına kullanılan antibiyotikler, sadece bakterileri yok etmektedir. Enfeksiyonun vücuda yaptığı tahribatı geri döndürememektedir.