Konşimento nedir

Konşimento, gemiye ya da kargo uçağına yüklenilen bir malın teslim alındığını gösteren, gönderenin ve alıcının adlarının yazılı olduğu hukuki belgedir.

Konşimento, eski İtalyanca’daki “cognosciménto” kelimesinden gelmektedir. Kelime olarak “bilgi” anlamına gelir.

Taşıma senedi olarak da bilinen bir belge olan konşimentonun üzerinde yükleyici, alıcı, ihbar merci bilgileri başta olmak üzere gerçekleştirilen ticari işlemle ilgili her türlü bilgi yer almaktadır. Bu nedenle de kıymetli evraklar arasında yer alır.

Konşimentonun sözlük anlamı ise taşınmak için gemiye teslim edilen mala karşılık verilen “alındı” belgesidir.

Malın yükleme noktasından varış adresine kadar taşınması için düzenlenen bir sözleşme olan bu evrak, ihracatçı firmaya yüklemenin ardından nakliye firması tarafından gönderilir.

KONŞİMENTODA BULUNMASI GEREKENLER

Konşimento üzerinde mutlaka bulunması gereken bilgiler vardır. Bunlar: