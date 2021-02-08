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Konşimento nedir
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 16:36
- Güncelleme : 08.02.2021 - 16:37
Konşimento, eski İtalyanca’daki “cognosciménto” kelimesinden gelmektedir. Kelime olarak “bilgi” anlamına gelir.
Taşıma senedi olarak da bilinen bir belge olan konşimentonun üzerinde yükleyici, alıcı, ihbar merci bilgileri başta olmak üzere gerçekleştirilen ticari işlemle ilgili her türlü bilgi yer almaktadır. Bu nedenle de kıymetli evraklar arasında yer alır.
Konşimentonun sözlük anlamı ise taşınmak için gemiye teslim edilen mala karşılık verilen “alındı” belgesidir.
Malın yükleme noktasından varış adresine kadar taşınması için düzenlenen bir sözleşme olan bu evrak, ihracatçı firmaya yüklemenin ardından nakliye firması tarafından gönderilir.
KONŞİMENTODA BULUNMASI GEREKENLER
Konşimento üzerinde mutlaka bulunması gereken bilgiler vardır. Bunlar:
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İhracatçı adı ve adresi,
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İthalatçı adı ve adresi,
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Nakliye firması adı ve adresi,
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Gönderilen malın ağırlığı, maddi değeri ve sayısı,
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Yükleme ve varış liman bilgisi,
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Yükleme tarihi,
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Ürün açıklaması ve paket sayısı,
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Navlun ödeme bilgisi,
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İmza ve evrak düzenleme tarihidir.