Kontrbas nedir

Keman ailesinin yaylılar grubunda en kalın sese sahip çalgıya kontrbas denir.

İki türü bulunan kontrbas 4 ya da 5 tellidir. 5 telli olan genellikle senfonik orkestra eserleri icra edilirken kullanılır. Özel bir tür çelikten yapılmış 4 teli olan kontrbas, yay ya da parmak kullanılarak çalınır.

İki çeşit yay modelinin adlarından biri Alman, diğeri Fransız…

TUTUŞ ŞEKİLLERİ FARKLI

Bu modellerin tutuş şekillerinin farkı göze çarpar. Alman modelde yay yan taraftan kavranarak tutuluyor, Fransız modelde ise yay yukarıdan tutuluyor.

CAZ MÜZİĞİN VAZGEÇİLMEZİ

Kontrbas, sadece senfonik değil; caz, pop ve rock müzik topluluklarının da ana çalgılarından biridir. Özellikle caz müziğin vazgeçilmez çalgısıdır.

18'İNCİ YÜZYILA KADAR DEĞİŞİME UĞRADI

Violone adı verilen bir Rönesans çalgısından türetilen kontrbas, 16’ncı yüzyıldan 18’inci yüzyıla kadar değişim süreci geçirmiştir. 18’inci yüzyılın ikinci yarısında, bugünkü halini almıştır.

YA AYAKTA YA DA TABURE ÜZERİNDE ÇALINABİLİR

Boyu 1.80 metre, eni 60 santimetre olan kontrbas, ayakta ya da yüksek bir tabureye oturularak çalınabilir.