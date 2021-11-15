Kortizon nedir

Vücutta böbrek üstü bezlerden salgılanan bir hormon olan kortizonun, bağışıklık sistemini baskılayıcı, iltihaplanmayı yani inflamasyonu azaltıcı etkisi bulunmaktadır.

Aynı zamanda 'glukokortikoid' adı verilen bir kortikoid hormonu olan kortizon, insan vücudu tarafından doğal olarak sentezlenmektedir.

Bağışıklık sisteminin doğal tepkilerini azaltarak vücudun göstermiş olduğu iltihaplanma tepkilerini baskılamaktadır.

Kortizon ilaçları da kortizon hormonuna benzer kimyasal özellikler gösteren ilaçlardır. Bu ilaçların etkileri, hormon olan kortizonun etkileri ile çok benzerdir.

Reçete ile satılan ve ağızdan alınan bir ilaç olan kortizon ilaçları, başta vücuttaki inflamasyonu azaltmak üzere pek çok farklı nedenle kullanabilmektedir. Ancak bu ilacın yanlış kullanımı, çok ağır tıbbi sorunlara yol açabilmektedir.

KORTİZON NEDEN KULLANILIR

Farklı formları bulunan kortizon ilaçlarının, farklı hastalıkların tedavisi için kullanılan kortizon iğnesi ve kortizon hapı gibi farklı seçenekleri bulunmaktadır.

Kortizon ilaçları genel olarak iltihaplanmayı azaltmak ve bağışıklık sistemi cevabını baskılamak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda bazı hormonların eksikliği durumunda, bu hormonları yerine koyma tedavisi sürecinde de kullanılabilmektedir.

Tedavisinde kortizon hapının kullanıldığı hastalıklar şu şekildedir:

Adrenalin yetmezliği, anemi, astım, başta mevsimsel alerjiler olmak üzere çeşitli alerjik tepkiler, lupus, osteoartrit ve romatoid artrit dahil olmak üzere artrit tipleri, şiddetli sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları, ülseratif kolit.

KORTİZONUN YAN ETKİLERİ

Kortizonun çok sayıda yan etkisi bulunmaktadır. Bu yan etkilerden bazıları hafif, bazıları ise ciddi problemlere neden olabilmektedir.

Tedavide kullanılan kortizon dozu arttıkça ve tedavi süresi uzadıkça hastada yan etki görülme riski de artış göstermektedir.

Kortizonun sık görülen yan etkileri

Yerinde duramama, hareketlerde coşkululuk

Baş ağrısı

Bilinç bulanıklığı

Mide bulantısı, kusma

Ciltte incelme, kızarıklık, akne oluşumu

Artmış terleme

Kilo alma

Uykuya dalmada zorluk

Kortizonun ciddi yan etkileri