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Kortizon nedir
- Haber Merkezi
- 15.11.2021 - 12:23
Aynı zamanda 'glukokortikoid' adı verilen bir kortikoid hormonu olan kortizon, insan vücudu tarafından doğal olarak sentezlenmektedir.
Bağışıklık sisteminin doğal tepkilerini azaltarak vücudun göstermiş olduğu iltihaplanma tepkilerini baskılamaktadır.
Kortizon ilaçları da kortizon hormonuna benzer kimyasal özellikler gösteren ilaçlardır. Bu ilaçların etkileri, hormon olan kortizonun etkileri ile çok benzerdir.
Reçete ile satılan ve ağızdan alınan bir ilaç olan kortizon ilaçları, başta vücuttaki inflamasyonu azaltmak üzere pek çok farklı nedenle kullanabilmektedir. Ancak bu ilacın yanlış kullanımı, çok ağır tıbbi sorunlara yol açabilmektedir.
KORTİZON NEDEN KULLANILIR
Farklı formları bulunan kortizon ilaçlarının, farklı hastalıkların tedavisi için kullanılan kortizon iğnesi ve kortizon hapı gibi farklı seçenekleri bulunmaktadır.
Kortizon ilaçları genel olarak iltihaplanmayı azaltmak ve bağışıklık sistemi cevabını baskılamak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda bazı hormonların eksikliği durumunda, bu hormonları yerine koyma tedavisi sürecinde de kullanılabilmektedir.
Tedavisinde kortizon hapının kullanıldığı hastalıklar şu şekildedir:
Adrenalin yetmezliği, anemi, astım, başta mevsimsel alerjiler olmak üzere çeşitli alerjik tepkiler, lupus, osteoartrit ve romatoid artrit dahil olmak üzere artrit tipleri, şiddetli sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları, ülseratif kolit.
KORTİZONUN YAN ETKİLERİ
Kortizonun çok sayıda yan etkisi bulunmaktadır. Bu yan etkilerden bazıları hafif, bazıları ise ciddi problemlere neden olabilmektedir.
Tedavide kullanılan kortizon dozu arttıkça ve tedavi süresi uzadıkça hastada yan etki görülme riski de artış göstermektedir.
Kortizonun sık görülen yan etkileri
- Yerinde duramama, hareketlerde coşkululuk
- Baş ağrısı
- Bilinç bulanıklığı
- Mide bulantısı, kusma
- Ciltte incelme, kızarıklık, akne oluşumu
- Artmış terleme
- Kilo alma
- Uykuya dalmada zorluk
Kortizonun ciddi yan etkileri
- Ciltte döküntü, kaşıntı ve yüz, dudak, dilde şişme gibi alerjik reaksiyonlar
- Sıvı ve elektrolit dengesizlikler
- Kalp yetmezliği
- Nefes darlığı, kol ve bacaklarda şişme
- Artmış nabız kalp yetmezliği
- Yüksek tansiyon
- Kas güçsüzlüğü
- Tendon yırtığı
- Kemik erimesi
- Omurga kemiklerinde kırık
- Peptik ülser oluşumuna bağlı karın ağrısı
- Siyah renkli gaita (dışkı)
- Göz içi basıncın artması
- Bulanık veya çift görme gibi problemler
- Çocuklarda büyüme geriliği
- Konvülsiyon (kasılma)