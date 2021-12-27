- Haberler
- İpucu Haberleri
- Koruk nedir
Koruk nedir
- Haber Merkezi
- 27.12.2021 - 15:11
- Güncelleme : 27.12.2021 - 15:25
Olgunlaşmamış, henüz ham olan üzüme koruk denir.
Koruk üzümü ezilerek suyu çıkartılır ve çıkan su ekşi aroma vermesi için kullanılır. Geleneksel Türk mutfağında koruk suyu yemeklerde limon olmadığında kullanılırdı.
Ege’de bağı ve bahçesi olup üzüm yetiştiren hemen hemen herkesin sofrasından eksik etmediği koruk, hem turşu ve yemeklerde hem de içecek olarak yaygın olarak tüketiliyor.
KORUK SUYUNUN FAYDALARI
-
Genellikle yemek öncesi tercih edilen koruk, sindirimi kolaylaştırma ve hazımsızlık gibi sağlık sorunlarının yaşanmasının önüne geçer.
-
Özellikle göz içindeki sıvı oranını yükselterek ileri yaşlarda görülme ihtimali olan katarak gibi hastalıkların oluşumunun da önüne geçer.
-
Soğuk sunulduğunda vücudun hararetini alır. Sıcaklığını düşürerek ani ateşlenme ya da beyin kanamasının önüne geçer.
-
Vücuttaki fazla ödemin ve toksinlerin atılması karaciğer fonksiyonunu olumlu etkiler.
-
Koruk suyu ayrıca doğal bir taş ve kum dökücüdür.