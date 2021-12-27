Koruk nedir

Koruk, üzümün henüz olgunlaşmamış ekşi hali olarak bilinir. Suyu sıkılarak tüketilen koruk, sağlığa faydalarıyla da öne çıkar.

Olgunlaşmamış, henüz ham olan üzüme koruk denir.

Koruk üzümü ezilerek suyu çıkartılır ve çıkan su ekşi aroma vermesi için kullanılır. Geleneksel Türk mutfağında koruk suyu yemeklerde limon olmadığında kullanılırdı.

Ege’de bağı ve bahçesi olup üzüm yetiştiren hemen hemen herkesin sofrasından eksik etmediği koruk, hem turşu ve yemeklerde hem de içecek olarak yaygın olarak tüketiliyor.

KORUK SUYUNUN FAYDALARI