Kripton nedir

Kripton, hacim olarak atmosferin milyon başına sadece 1 parçasını oluşturan Dünya'daki en nadir gazlardan biridir.

Bu gaz renksiz ve kokusuzdur. Tam bir dış elektron kabuğuna sahiptir, bu da onu diğer elementlerle reaksiyonlara karşı büyük ölçüde etkisiz hale getirir.

Bununla birlikte, aynı tür gaz neonunun aksine, kripton bazı bileşikler yapar. En yaygın olanı renksiz katı kripton diflorürdür (KrF2) ve bu, eksi 30 santigrat derecenin altındadır.

Kripton çok nadir ve dolayısıyla pahalı olduğundan, kullanımı sınırlıdır. Söz konusu gaz, bazı akkor ampullere enjekte edilir, çünkü bu ampullerin parlamasını sağlayan tungsten filamanın ömrünü uzatır.

Ayrıca, ısıyı yakalamaya yardımcı olmak için bazı çift camlı pencerelerin camları arasında da mühürlenmiştir. Atom numarası 36, simgesi ise Kr'dir.