Mangan nedir

Grimsi metal renge sahip olan mangan, periyodik tablonun 7B grubunda yer almaktadır.

Manganez olarak da bilinen manganın atom numarası 25, simgesi Mn'dir.

Çeşitli minerallerde doğal olarak bulunan mangan; çok sert, kırılgan, gri-beyaz bir geçiş metalidir. Söz konusu element, Dünya'nın kabuğundaki en yaygın unsurlardan biridir ve gezegenin yüzeyine yaygın olarak dağılmıştır.

Metabolik fonksiyonlarda insan ve hayvan yaşamı için hayati öneme sahiptir. Mangan içeren birçok alaşım çelik üretiminde, cam yapımında ve hatta soda kutularındaki alüminyumun daha ince ve daha güçlü olmasını sağlamak için kullanılır.

Manganın erime noktası 1250 santigrat derece, kaynama noktası ise 2060 santigrat derecedir. En yaygın izotop Mn-55 olarak bilinir.

Avusturyalı kimyager Ignatius Gottfried Kaim, 1770 yılında ilk kez Mangan'ı izole etti. İzole edilen metal saf değildi ve manganın saf hale getirilmesi için birkaç girişim başarısız oldu. İsveçli kimyager Johan Gottlieb Ghan ise bu duruma beyaz, sert ve kırılgan bir metal ürettiği 1774 yılında yaklaştı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, mayınlı manganın yaklaşık yüzde 85 ila 90'ı çelik yapımında kullanılıyor.