Manivela nedir

Manivela, genellikle ağır bir cismi yerinden kımıldatmak veya bir miktar kaldırmak için kullanılan kaldıraç anlamına gelmektedir.

Manivela, uç tarafına yakın bir destek üzerine yerleştirilip uzun kalan diğer tarafından basılarak hareket ettirilen ve ağırlıkları kolayca kaldırmaya yarayan sert çubuktur.

Denizcilikte ise yelkenli gemilerde insan gücüyle çalıştırılan ırgatların başlarındaki yuvalara takılan ve ırgatın çevresinde dönerek demirin ya da halatların virasında kullanılan, sert ağaç ya da demirden yapılmış kol anlamına gelmektedir.

MANİVELA TDK'YE GÖRE ANLAMI

Dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisi olan manivela kelimesi, İtalyanca kökenlidir.

TDK'ye göre manivela kelimesinin anlamı şu şekildedir:

- Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol

- Kaldıraç