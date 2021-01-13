Mapa nedir

Mapa, gemi donanımında yer alan güverte ya da küpeşteye takılmış olan ve tepesinde palanga ya da loça takmaya yarar ucu halkalı cıvatadır.

Mapa, ucu halkalı cıvatadır. Mapanın büyüklüğü ve tasarımı, kullanım amacı ve yerine göre değişir. Mapalar, kaldırılacak veya desteklenecek nesnenin ağırlığına ve tasarımına uygun olarak seçilir.

GEMİDE MAPA

Mapalar, imalat atölyelerinde, inşaat ve denizcilik sektöründe kullanımı olan bir ucu vida, diğer ucu sabit halka olan makine elemanlarıdır. İki farklı parçanın sabitlenmesinde veya parçaların taşınmasında kullanılır.

Mapa, kalıpçılık sektöründe yaygın olarak kullanılır. Ayrıca sabitlenmek istenen veya desteklenecek nesne için bağlantı elemanı vazifesi görür.

MAPA KELİME ANLAMI

Kelime anlamı olarak mapa; gemi içini aydınlatmaya yarayan, içinde zeytinyağı bulunan siperli fener için de kullanılır. İtalyancadan dilimize geçmiştir.