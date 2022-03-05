Meme kanseri nedir

Meme kanseri; meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşur. Memede saptanan kitle, sertlik veya şişikler önemsenmelidir.

Kadınların sıklıkla karşılaştığı meme kanseri hastalığına dair son yıllarda farkındalıklar arttı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar hızlanırken, kadınların ise sık sık rutin kontrolleri yaptırması gerektiği vurgulanıyor.

Genç yaşlarda da görülebilen meme kanseri hastalığı, dikkate alınması ve erken teşhis edilmesi gereken bir tür olarak karşımıza çıkıyor.

MEME KANSERİ NEDİR

Meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle ortaya çıkar. Birden varsa belirtisi vardır ancak en belirgin olanı memede ele gelen sertliktir.

Memesini kontrol eden bir kadının eline sertlik geliyorsa, mutlaka önemseyip bir uzman doktora başvurması gerekiyor. Meme ağrısı için hastanelerin Genel Cerrahi polikliniklerine başvurulması gerekiyor. Ayrıca memede yer alan tümör kötü huyluysa, kısa süre içerisinde büyüyebilir.

BELİRTİLERİ

Memede hissedilen sertlik veya kitle

İki meme arasında farklılık

Memede şişlik

Meme ucunda şekil değişikliği

Memede kızarıklık, yara, egzama, kabuklanma, çatlama

TEDAVİ

Uzman doktor hastanın durumu ve hastalığın evresine göre tedaviye başlaıyor. İlk olarak cerrahi tedavi uygulanabiliyor. Meme kanseri ameliyatı sonrasında 5-7 hafta süren radyoterapi uygulanabiliyor.