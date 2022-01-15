Metamfetamin nedir

Eroin ve kokainden daha tehlikeli ve bağımlılık oranının yüksek olduğu metamfetamin, kişinin duygu durumunda ani iniş çıkışlara ve birçok yan etkiye neden oluyor.

Bir uyuşturucu maddesi olan metamfetamin sinir sistemindeki hücreleri uyarıp bağımlılık yapan maddelerden biridir. Genel olarak hap formunda kullanılan madde, toz halinde de kullanılıyor.

NASIL ETKİ GÖSTERİR

Halk ağızında kristal, meth, buz, ice gibi anılan metamfetamin kişinin duygu durumunda ani yükselişler yapabildiği gibi, etkisinin kaybolmasıyla birlikte kişide depresyon uykusuzluk gibi sorunlara neden olmakta. Bu nedenle ise bağımlılık yapma özelliği oldukça yüksek.

Bu madde beyinde yer alan sinir hücrelerine bağlanarak, hücrelerde normalin üzerinde uyarıya neden oluyor. Bunun sonucunda oluşan etkiler şu şekilde;

Fazla derecede özgüven

Paranoya, halisünasyon gibi psikolojik belirtiler

Cinsel istekte artış

Kırılgan hissetme

Kan basını ve kalp hızı artışı

İştah kaybı

Sergilenen hareketlerde aşırılık

ZARARLARI NELER

Eroin ve kokain maddelerinden çok daha tehlikeli ve bağımlılık yaptığı bilinen metamfetaminin zararları şu şekilde;

Şiddete eğilim

Mide krampları

Deride iltihaplanma

Uyku bozuklukları

Diş çürükleri

Halisünasyon

Vücutta titreme

Beyin kanaması

Kalp krizi

Aslı olmayan sesler duyma

Göz bebeklerinde büyüme

Ağız yoluyla kullanılan metamfetamin, damar yolu ve tütsü yoluyla da kullanılıyor. Kişiye ilk başta güçlü hissettiren bu madde, bir süre sonra tehlikeye dönüşerek kişide ciddi hasar bırakıyor.

GEBELİK HALİNDE ÖLÜME YOL AÇIYOR

Beyine zarar veren madde, gebelik halinde kullanıldığı takdirde normal dışında küçüklükte fetüs, prematüre doğum ve ani ölümlere yol açıyor. Alkol ve diğer uyuşturucu maddeler ile kullanıldığında ise ciddi zehirlenmelere neden olmaktadır.