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    Metamfetamin nedir

    Eroin ve kokainden daha tehlikeli ve bağımlılık oranının yüksek olduğu metamfetamin, kişinin duygu durumunda ani iniş çıkışlara ve birçok yan etkiye neden oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2022 - 16:45
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    Metamfetamin nedir

    Bir uyuşturucu maddesi olan metamfetamin sinir sistemindeki hücreleri uyarıp bağımlılık yapan maddelerden biridir. Genel olarak hap formunda kullanılan madde, toz halinde de kullanılıyor.

    NASIL ETKİ GÖSTERİR

    Halk ağızında kristal, meth, buz, ice gibi anılan metamfetamin kişinin duygu durumunda ani yükselişler yapabildiği gibi, etkisinin kaybolmasıyla birlikte kişide depresyon uykusuzluk gibi sorunlara neden olmakta. Bu nedenle ise bağımlılık yapma özelliği oldukça yüksek.

    Bu madde beyinde yer alan sinir hücrelerine bağlanarak, hücrelerde normalin üzerinde uyarıya neden oluyor. Bunun sonucunda oluşan etkiler şu şekilde;

    • Fazla derecede özgüven
    • Paranoya, halisünasyon gibi psikolojik belirtiler
    • Cinsel istekte artış
    • Kırılgan hissetme
    • Kan basını ve kalp hızı artışı
    • İştah kaybı
    • Sergilenen hareketlerde aşırılık

    Metamfetamin nedir #1

    ZARARLARI NELER

    Eroin ve kokain maddelerinden çok daha tehlikeli ve bağımlılık yaptığı bilinen metamfetaminin zararları şu şekilde;

    • Şiddete eğilim
    • Mide krampları
    • Deride iltihaplanma
    • Uyku bozuklukları
    • Diş çürükleri
    • Halisünasyon
    • Vücutta titreme
    • Beyin kanaması
    • Kalp krizi
    • Aslı olmayan sesler duyma
    • Göz bebeklerinde büyüme

    Ağız yoluyla kullanılan metamfetamin, damar yolu ve tütsü yoluyla da kullanılıyor. Kişiye ilk başta güçlü hissettiren bu madde, bir süre sonra tehlikeye dönüşerek kişide ciddi hasar bırakıyor.

    GEBELİK HALİNDE ÖLÜME YOL AÇIYOR

    Beyine zarar veren madde, gebelik halinde kullanıldığı takdirde normal dışında küçüklükte fetüs, prematüre doğum ve ani ölümlere yol açıyor. Alkol ve diğer uyuşturucu maddeler ile kullanıldığında ise ciddi zehirlenmelere neden olmaktadır.


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