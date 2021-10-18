Metaverse nedir

Metaverse, fiziksel gerçeklikle arttırılmış sanal gerçekliği ortaya çıkaran "siber dünya" anlamına gelmektedir.

"Meta" (öte) ve "Universe" (evren) sözcüklerinin anlamlarının karışımından türeyen Metaverse, arazi, binalar, avatarlar ve hatta isimlerin alınıp satılabildiği, genellikle kripto varlıklar kullanılarak paylaşım yapılan sanal dünyayı ifade eder.

Metaverse terimi ilk defa bilim kurgu yazarı Neal Stephenson tarafından 1992 tarihli “Snow Crash” adlı romanında ortaya çıkmıştır.

Snow Crash'te Metaverse, arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle donatılmış kullanıcılar tarafından deneyimlenen devasa popüler bir sanal dünyadır.

Metaverse sayesinde dijital platformlar arasında hareket etme, diğer insanlarla bu ortamlarda iletişim kurma, öğrenme, eğlenme ve keşfetme gibi aktiviteler her zamankinden daha ulaşılabilir olacak.

İNTERNET SONRASI DÜNYA

Metaverse, insanların avatarları ile var alacakları, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliği birbirine bağlayan, devasa bir siber uzay alanıdır. Metaverse geleceğin interneti olarak tanımlanır.

PARA BİRİMİ: KRİPTO

Metaverse bir dijital dünya olacağı ve dijital dünyada dijital materyaller alacağınız için size dijital para lazım olacaktır

İşte kripto dünyası burada Metaverse’e dahil olacaktır. Bitcoin ve diğer kripto paralar metaverse’in para birimi olmaya hazır görünüyor.

FACEBOOK METAVERSE KURUYOR

Facebook sanal gerçeklikteki bu adımları bir sonraki seviyeye taşıyor. Şirket bir sanal evren kurmak istiyor. Metaverse adıyla bilinen bu evren her şeyin internet üzerinden yapılabileceği sanal bir dünya anlamına geliyor.

10 BİN MÜHENDİS ALACAK

Bu dünyaya girebilmek için sanal gerçeklik gözlüğü gibi aletlere ihtiyaç duyulacak. Facebook sanal evrenin kurulması için Avrupa Birliği'nde atağa geçti. Şirket birlik içerisindeki ülkelerde toplamda 10 bin kişilik bir istihdam yaratacak.

Beş yıllık süre içerisinde oluşturulacak ekibin uzmanlaşmış mühendislerden oluşacağı belirtildi.