Metropol nedir?

Ana kent anlamına gelen metropol, çevresindeki illere göre kültürel ve ekonomik olarak daha gelişmiş illere verilen isimdir.

Metropol kelimesi, günlük hayatta çok sık duyduğumuz kelimelerden biri olarak karşımıza çıkar.

Şehirlerle ilgili bir kavram olarak karşımıza çıkan metropol kelimesinin anlamı, bu nedenle oldukça merak edilir.

Metropolis kelimesinin kısaltılmışı olan 'metropol'ün anlamı, şehir ve sosyo-kültürel yapılanmasına bağlıdır.

METROPOL NEDİR?

Metropol, çevresindeki illere göre kendisini geliştirmiş, kültürel ve ekonomik anlamda diğer illerden üstün olan kentler için kullanılan bir kelimedir.

Çevre illerden yoğun göç alan metropoller, iş imkanlarının fazla olması ve kültürel miraslarının uzun yıllara dayanmasıyla ön plana çıkar.

Yoğun insan nüfusunun görüldüğü metropollerde, kültürel ve sanatsal uygulamalara da çok sık rastlanır. Metropoller aynı zamanda çevresindeki illere göre karmaşık olmalarıyla da bilinir.

METROPOL KENT KAVRAMI

Genel olarak bir milyonun üzerinde nüfusu bulunan metropol kentlerden biri olabilmek için, nüfus en önemli etkenlerdendir.

Metropol kentlere verilebilecek en iyi örnek, karmaşık ve kalabalık yapısına rağmen ulaşımda kesintisiz imkanlar sağlayan Tokyo'dur.

TÜRKİYE'DE METROPOLLEŞME

Ülkemizde metropol kent kavramı, 1950 yılından itibaren hayata girmeye İstanbul'dan başlamıştır. İstanbul, gerek mimarisiyle, gerekse ekonomik, kültürel ve nüfus açısından metropol kentlere örnek verilebilecek illerden biridir.

İstanbul'u takip eden İzmir ve Ankara'dan sonra, 2020 yılında metropol sayılabilecek kentler arasına Antalya, Kayseri, Mersin ve Diyarbakır da girmiştir.