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Motto nedir
- Haber Merkezi
- 06.11.2020 - 17:38
- Güncelleme : 06.11.2020 - 17:40
Özdeyiş, slogan veya motto, bir kimlik, grup, örgüt veya kurumun amaç ve araçlarını genel olarak tanımlayan bir deyiş veya sözcük listesine verilen isimlere Motto denir.
MOTTO ETİMOLOJİSİ
Motto sözcüğü İtalyanca’dan gelir ve kökeni Latince muttire yani “mırıldanmak, söylenmek” anlamındadır. Motto, tanımlayıcı bir deyişin yanı sıra bir düsturun kendisi de olabilir.
Mottomuz şudur, mottomuz ile çıktığımız yolda şeklinde benzer kullanımlara sahiptir.
HAYAT MOTTOSU
Hayat mottosu kelime grubu karşılığı, hayat felsefesi olarak kullanılmaktadır.
Mottolar özünde felsefi bir duruş ve yaşama olumlu bakmaya yönelik olan, içinde sevgiyi güzelliği barındıran, iyi insan olmaya yönlendiren kişinin biraz da yüksek ses ile kendi kendisine söylediği telkin gibi de değerlendirilecek o an ki ruh haline bağlı olan olgular gibi düşünülebilir.
İnsanlar aynı şeyleri farklı sözler ile söyleyebilir ama o günün o kişiye ait mottosudur ve yarın değişebilir. Mottolar hayatı güzelleştiren mutlu olmamıza yarayan ama etki gücü de olan kavramlardır.