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    Murç nedir

    Murç; taş ve mermer gibi sert cisimleri kırmak için kullanılan bir alettir. Ucu sivri ve keskin olan bu alet, 20 ve 30 cm uzunluğundadır.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 10:54
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    Murç nedir

    Define işlerine meraklı olan ve bu konuda araştırma yapan vatandaşlar, "Murç nedir?" sorusuna cevap arıyor.

    Murç, define çalışmalarında olduğu kadar inşaat sektöründe de kullanılır.

    Murç, inşaat sektörünün olmazsa olmaz ekipmanlarından biridir.

    MURÇ NEDİR

    Murç; taş ve mermer gibi sert cisimleri yontmak, delmek veya şekil verme için, birçok alanda kullanılan, ucu sivri keskin demirden el aletidir.

    MURÇ NASIL KULLANILIR

    Demir çubuk ısıtılarak uçları dövülerek çok keskin hale getirilmiş, genel anlamda heykeltıraşların heykel yapımında ya da restorasyon taş veya mermer işleri yapanların ağırlıkta kullandığı bir alettir.

    Murç nedir #1

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