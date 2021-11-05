Müslin nedir

Bebekler için tercih edilen bir örtü kumaşı olan müslin, ince dokuması ve yumuşaklığıyla biliniyor.

Müslin kumaş ya da müslin bez; kıvrımlı, ince ve pürüzsüz iplerle dokunmuş bir kumaştır.

En eski kumaş türlerinden biri olan müslinin adını eski çağlarda özellikle bebek kundaklamak için kullanılmış ve ismini ilk üretildiği yer olarak düşünülen Irak’ın Musul kentinden aldığı söyleniyor.

KULLANIM ALANLARI

Müslin örtü,

Müslin battaniye,

Müslin puset örtüsü,

Müslin ağız bezi,

Müslin kundak,

Havlu,

Alt açma örtüsü,

Kıyafetler gibi alanlarda müslin sıklıkla kullanılır.

MÜSLİN KUMAŞ ÖZELLİKLERİ