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- Müslin nedir
Müslin nedir
Bebekler için tercih edilen bir örtü kumaşı olan müslin, ince dokuması ve yumuşaklığıyla biliniyor.
- Haber Merkezi
- 05.11.2021 - 12:17
Müslin kumaş ya da müslin bez; kıvrımlı, ince ve pürüzsüz iplerle dokunmuş bir kumaştır.
En eski kumaş türlerinden biri olan müslinin adını eski çağlarda özellikle bebek kundaklamak için kullanılmış ve ismini ilk üretildiği yer olarak düşünülen Irak’ın Musul kentinden aldığı söyleniyor.
KULLANIM ALANLARI
- Müslin örtü,
- Müslin battaniye,
- Müslin puset örtüsü,
- Müslin ağız bezi,
- Müslin kundak,
- Havlu,
- Alt açma örtüsü,
- Kıyafetler gibi alanlarda müslin sıklıkla kullanılır.
MÜSLİN KUMAŞ ÖZELLİKLERİ
- İnce ve pürüzsüz, bu sayede özellikle yenidoğanların hassas tenine zarar vermiyor.
- İnce ancak tahmin edildiğinden daha sağlam ve dayanıklı. Dokuma şekli sayesinde uzun yıllar kullanma imkanı var.
- Pamuklu bir bez ve yine dokuma şekli sayesinde nefes alıyor ve terletmiyor.
- Pamuklu olması sayesinde ter çekme özelliği var.
- Çok çabuk kuruma özelliğine sahip. Bu sayede denizden çıktıktan sonra kurulama amaçlı kullanılabilir.
- Kolayca taşınabilir.
- Oldukça sağlıklı ve doğal bir kumaştırç