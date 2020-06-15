Nakkare nedir

Bakır ve deriden yapılmış iki küçük davuldan oluşan nakkare, İslam kültürü için önemli bir çalgıdır.

Derviş geleneğindeki önemli bir müzikal alet olan nakkare, yarım küre biçimindeki davullar üzerine deri gerilmesiyle yapılır. Bu iki küçük davul, “zahme” veya “tokmak” adı verilen ahşap çubuklarla çalınır.

ANADOLU'DA ÇİFTE NAĞRA DENİR

Vurmak anlamına gelen nakr kökünden türeyen nakkare, İslam coğrafyasından tüm Batı Avrupa’ya yayılmıştır. Anadolu’da ise benzer şekilde yapılmış halk müziği çalgılarına çifte nağra denir.

Osmanlı döneminde dergahlarda sıklıkla kullanılan bu çalgı, ya at eyerlerinin önüne, ya da bir kuşakla belle bağlanarak çalınırdı.

MEHTER TAKIMINDA KULLANILIR

Nakkare eski İstanbul’da ,açık hava eğlencelerinde ve düğünlerde çalan mûsiki takımları için önemli bir ritim sazıydı.

Bu çalgı, mehter takımı tarafından da çalınan önemli bir vurmalı alettir.