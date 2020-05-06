Natürmort nedir

Konusu cansız varlıklar veya nesneler olan sanat eserlerine, natürmort denir.

Fransızca bir kelime olan 'nature morte'den Türkçe'ye geçen natürmort, 'ölü doğa' anlamında ifade edilmektedir.

Geçmişi çok eski çağlara dayandığı bilinen bu sanatın ilk ortaya çıkış dönemi ise 14. yüzyıl olarak bilinmektedir.

Ancak natürmort terimi, sanat alanında 17. yüzyılın sonlarıyla birlikte kullanılmaya başlanmıştır.

Hareketsiz, yani dalından koparılmış meyve ile sebzelerin ve bazı günlük eşyaların, vurulmuş kuşların, balıkların resimleri natürmort sanatı şeklinde ifade edilir.

AVRUPA SEFERLERİ'NDE OSMANLI'YA GEÇTİ

Modern sanatta önemli bir yere sahip olan natürmort, Avrupa'da ortaya çıkmıştı.

Sanat türünün Osmanlı'ya geçişi ise Avrupa Seferleri sırasında gerçekleşmiştir. Natürmort resim sanatını Osmanlı'da ilk kullanan ressam ise Süleyman Seyyid’tir.



Süleyman Seyyid'in eseri

ÖNEMLİ NATÜRMORT SANATÇILARI

Natürmort sanatıyla ilgilenen başlıca sanatçılar ise şu şekildedir:

1- Gustave Caillebotte (1948-1894)

2- Abraham van Beijeren (1620-1690)

3- Nathan Altman (1889-1970)

BİLGİSAYAR ORTAMINDA DA YAPILABİLİR

Öte yandan natürmort, yalnızca el tekniği ile yapılan bir sanat türü değildir.

Aynı zamanda bilgisayar ortamında da yardımcı programlar sayesinde yine çizilip, sunabilen bir resim sanatıdır.