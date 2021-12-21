Neft nedir

Neft, organik maddelerin ayrışmasından oluşan tutuşur sıvıların birçoğuna verilen addır. Birden çok anlamı bulunan eft kelimesi, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi nedeniyle gündeme gelmiştir.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 20 Aralık Pazartesi akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi.

Dizinin yeni bölümünde, sıkça kullanılan neft kelimesinin ne anlama geldiği araştırma konusu oldu.

Geçmiş zamanlarda sık sık kullanılan neft kelimesi, günümüzde pek kullanılmamaktadır.

NEFT NEDİR

Neft kelimesi, Latincede taş anlamına gelen "petra" ile yağ anlamına gelen "oleum" sözcüklerinden oluşmuştur.

Petrol, neft ya da yer yağı, hidrokarbonlardan oluşmuş, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendisine özgü kokusu olan, yer altından çıkarılmış doğal yanıcı mineral yağıdır.

Organik maddelerin ayrışmasından ortaya çıkan tutuşur sıvıların birçoğu ''neft'' olarak adlandırılır. Petrol türevlerinden elde edilen bir çeşit madensel yağa da neft denir.

Ham petrolün buharlaştırma yolundan damıtılması sırasında elde edilen neft; kuru temizlemede, kauçuğun eritilmesinde, suni gaz yapımında ve bazı küçük ocaklarda yakıt olarak kullanılır. Saf neft alevle karşılaşınca şiddetle patlar.

NEFTİ NEDİR

Dilimize Farsçadan geçmiş olan nefti kelimesi, ''neft'' sözcüğüne getirilen nispet ekiyle oluşturulmuştur. Farsçada neft, petrol anlamına gelirken, nefti de petrol rengi ve koyu yeşil manasında kullanılır.

Bu renk başta tekstil ve dekorasyon olmak üzere birçok farklı sektörde kullanılır. Nefti kelimesi, cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örneğin; nefti kazak, nefti boya, nefti kıyafet.