Negatif artık saniye nedir

Son 50 yılda Dünya’nın kendi etrafındaki dönüşünün hızlanması nedeniyle uzmanlar "negatif artık saniye" denilen saniye silme işlemini tartışıyor.

Yeni verilere göre Dünya artık sıra dışı biçimde daha hızlı dönüyor ve 2020'de insanlık, kaydedilen en kısa günü yaşadı.

Küresel zamanı kaydeden yetkililer, bu değişimi hesaba katarak 24 saatten bir saniye silip silmeyeceklerini tartışıyor.

Ortaya çıkan artık bir günün, 24 saatten ortalama olarak 0,5 saniye daha kısa sürdüğü açıklandı.

NEGATİF ARTIK SANİYE NEDİR

Saniye silmek anlamına gelen ‘negatif artık saniye’ye bu zamana kadar asla başvurulmamıştı fakat atomik saatle Güneş zamanını aynı hizada tutmak için 1970’lerden bu yana 27 ‘artık saniye’ eklenmişti.

1960’lardan bu yana, atomik saatler gün uzunluğunun son aşama kırılgan kayıtlarını tutuyor ve son 50 yılda Dünya’nın kendi çevresinde bir dönüşünü 24 saatten 86.400 saniye daha kısa bir sürede tamamladığını ortaya koydular.

19 Temmuz 2020’de gün, tam 24 saatten 1.4602 milisaniye kısaydı. Bu, 1960’larda kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en kısa gün oldu.

2020’den ilkin en kısa gün 2005’te gerçekleşti, sadece bu üstün dereceli son 12 ayda 28 kez şaşırtıcı bir halde kırıldı.