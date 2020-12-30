Nevrotik kişilik bozukluğu nedir

Nevrotik güvensizlik, kaygı, huzursuzluk, nefret, odaklanamamak, plansızlık gibi belirtilerle ortaya çıkan bir duygu durum bozukluğudur.

Nevrotik eğilimler her insanda olabilir. İşlevsel ve psikolojik belirtilerle ortaya çıkan nevrotik bozukluk hem duygu hem de davranış bozukluğunu kapsar.

Kaygı, duygu ve davranış bozuklukları yaşanmasına neden olan nevrotik kişilik bozukluğunun temelinde kontrol altına alınamayan kaygılar yatar.

NEVROTİK BOZUKLUK BELİRTİLERİ

Nevrotik bozukluğu olan kişilerin birtakım ortak özellikleri vardır:

Aşırı derece şefkat ihtiyacı,

Başkalarına duygularını göstermede zorlanma,

Güvensiz, huzursuz ve aşağılık hissetme,

Sosyal faaliyetlere karşı çekingenlik,

Geleceğe dair plan yapmada başarısızlık,

Saldırgan ve düşmanca tutumlar,

Bilinçaltı korkuları,

Anormal cinsel davranışlar şeklinde sıralanabilir.

HERKESTE GÖRÜLEBİLİR

Herkeste biraz nevrotiklik vardır. Sevgi ve şefkat isteğinin artması gibi nevrotik durumlar herkeste ortaya çıkabilir.

Ancak aşırıya kaçan ve hayatı olumsuz etkileyen nevrotik durumlar hastalık olarak değerlendirilir ve psikoloji kliniğinde tedavi edilmesi gerekir.

NEVROTİK BOZUKLUK ÇEŞİTLERİ

Dissosiyatif Bozukluklar: Bireyin mücadele ettiği kaygı ve endişe savaşında kaygılarını gizlemeye çalışarak kendinden kaçması, bunun sonucunda da unutkanlık, hafıza problemlerinin oluşması durumudur. Bu gibi bir bozukluğa sahip olan bazı bireyler hafızalarının büyük çoğunluğunu kaybedebilmektedir.

Somatoform Bozukluklar: Nedeni bilinmeyen ağrılarla ortaya çıkmaktadır. Genellikle kaygı ve endişe durumlarına vücudun tepki vermemesi ve daha çok psikojenik ağrıların oluşması durumu olarak ifade edilebilmektedir.

Anksiyete Bozuklukları: Sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, bipolar bozukluk, ağrı bozuklukları ve bunun gibi daha pek çok psikolojik bozukluk anksiyete bozukluğu olarak ifade edilmektedir.