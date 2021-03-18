Nisap nedir

Nisap, İslam dininde zekat vermek söz konusu olduğu zaman öne çıkan terimlerden biridir.

Nisap; zekat, sadaka-i fıtır ve kurban gibi ibadetler için hesaplanan bir zenginlik ölçüsüdür. Nisap kelimesi, asgari zenginlik ölçüsü olarak da tanımlanmaktadır.

İslam dininde, borcundan ve temel ihtiyaçlarından fazla mala sahip olan kişi zengin kabul edilmektedir. Nisap sınırının üzerinde kazanca sahip olan kişiler, zekat veya sadaka alamayacağı gibi sadaka vermek ve kurban kesmekle de yükümlü tutulmaktadır. Kişinin, borcundan ve temel ihtiyaçlarından fazla olan malının, üstünden bir yıl geçmesi halinde zekatını vermesi gerekmektedir.

Zenginliğin asgari sınırı olan “nisap” Hz. Peygamberimiz (s.a.v) tarafından belirlenmiştir. Bu asgari sınır, Hz. Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemdeki İslam toplumunun ortalama hayat standardını ve zenginlik ölçüsünü göstermektedir.

Hadislerde belirlenen nisap miktarları şu şekildedir:

80,18 gr. altın veya bunun tutarında para veya ticaret malı

40 koyun veya keçi

30 sığır

5 deve

Nisap miktarının belirlenmesinde kullanılan bu mallar, o dönemin en yaygın zenginlik aracıdır. Sosyal ve ekonomik şartların fazla değişmediği ileriki dönemlerde de nisap, bu mallar üzerinden belirlenmiştir.

Nisap miktarı, günümüzde Din İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 20 miskal altın olarak belirlenmiştir. 20 miskal altının Türkiye'deki değeri ise 80,18 gram altına denk gelmektedir. Bu zenginliğe sahip olan kişiler, asgari zenginlik seviyesini aşmış demektir.

NİSAP NASIL HESAPLANIR?

İslam dininde kişilerin, temel ihtiyaçları dışında sahip oldukları varlıkların zekatını vermesi farz kılınmıştır. Belli miktarda zenginliğe sahip olan kişilerin ekonomik olarak sıkıntı yaşayan kişilere yardım etmesi gerekmektedir.

Kimlerin ne şekilde yardım edeceği, nisap hesaplamaları ile bellirlenmektedir. Bu nedenle nisap hesaplamalarını doğru şekilde yapmak büyük önem taşımaktadır.

Günümüzde nisap miktarını belirlemek için sahibine gelir getiren, kar elde edilen yada kendiliğinden çoğalan mallar hesaplanmaya dahil edilmelidir. Borçlar ve temel nafaka miktardan çıkartılır. Eğer kalan tutar, Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından belirlenen miktarda ise zekat verilmesi gereklidir. Hesaplama yapıldıktan sonra nisap miktarına ulaşanların, miktarın kırkta biri kadar zekat vermesi uygun görülmüştür