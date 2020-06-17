Oganesson nedir

Atom numarası 118 olan Oganesson, yapay bir elementtir.

Oganesson, radyoaktif element olarak bilinir. Kasım 2016'da, Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği Oganesson'u onayladı.

Oganesson ismi, Rus nükleer fizikçi Yuri Oganessian'ın onuruna, "transaktinid olarak bilinen süper ağır element araştırmalarına yaptığı öncü katkılarından dolayı" verildi.

2002 yılında Rus bilim adamları tarafından keşfedilen Oganesson'un simgesi Og'dir. İnsan yapımı transuranyum elementleri için atom ağırlığı, en uzun ömürlü izotoplara dayanmaktadır. Gelecekte daha uzun yarı ömre sahip yeni bir izotop üretilebileceğinden, bu atom ağırlıkları geçici olarak düşünülmelidir.

Bilim adamları, Oganesson'u üretmek için kalsiyum iyonları içeren kalsiyum atomlarını 1.080 saat boyunca bombardımana tuttular. Bunun sonucunda üç Oganesson atomu ortaya çıktı.