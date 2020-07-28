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Ardahan Merkez Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 17:26
Ardahan Merkez Öğretmenevi
Kaptanpaşa Mah. Ordu Cad.No:2 PTT Hizmet Binası Arkası Ardahan adresinde bulunmaktadır ve 30 oda (TV, Merkezi Isıtma, Telefon, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 69 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Merkez Öğretmenevi’nin hizmet birimleri ise; Lokal, Kütüphane, Dinlenme Odası, Bayan Kuaförü, Erkek Kuaförü, Wi-fi, Bahçe ve Restoran olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (478) 211 27 50 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Ardahan Merkez Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
35 TL
|
44 TL
|
55 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
1 Kişilik Oda
|
50 TL
|
62 TL
|
75 TL
|
2 Kişilik Oda
|
70 TL
|
88 TL
|
110 TL
|
3 Kişilik Oda
|
105 TL
|
132 TL
|
165 TL
|
Aile Odası
|
70 TL
|
87 TL
|
105 TL
|
Suit Oda
|
105 TL
|
120 TL
|
150 TL
ÖZET BİLGİLER
Ardahan Merkez Öğretmenevi nerede? Kaptanpaşa Mah. Ordu Cad.No:2 PTT Hizmet Binası Arkası Ardahan
Ardahan Merkez Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 35 TL'dir.
Ardahan Merkez Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (478) 211 27 50
Ardahan Merkez Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 30 oda ve 69 yatak vardır.