Ardahan Merkez Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Ardahan Merkez Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Ardahan Merkez Öğretmenevi fiyatları burada. Ardahan Merkez Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Ardahan Merkez Öğretmenevi

Kaptanpaşa Mah. Ordu Cad.No:2 PTT Hizmet Binası Arkası Ardahan adresinde bulunmaktadır ve 30 oda (TV, Merkezi Isıtma, Telefon, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 69 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Merkez Öğretmenevi’nin hizmet birimleri ise; Lokal, Kütüphane, Dinlenme Odası, Bayan Kuaförü, Erkek Kuaförü, Wi-fi, Bahçe ve Restoran olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (478) 211 27 50 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Ardahan Merkez Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Paylaşımlı Oda Kişi Başı 35 TL 44 TL 55 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 1 Kişilik Oda 50 TL 62 TL 75 TL 2 Kişilik Oda 70 TL 88 TL 110 TL 3 Kişilik Oda 105 TL 132 TL 165 TL Aile Odası 70 TL 87 TL 105 TL Suit Oda 105 TL 120 TL 150 TL



ÖZET BİLGİLER

Ardahan Merkez Öğretmenevi nerede? Kaptanpaşa Mah. Ordu Cad.No:2 PTT Hizmet Binası Arkası Ardahan

Ardahan Merkez Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 35 TL'dir.

Ardahan Merkez Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (478) 211 27 50

Ardahan Merkez Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 30 oda ve 69 yatak vardır.