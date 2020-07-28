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    Ardahan Merkez Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Ardahan Merkez Öğretmenevi fiyatları burada. Ardahan Merkez Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 17:26
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    Ardahan Merkez Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Ardahan Merkez Öğretmenevi

    Kaptanpaşa Mah. Ordu Cad.No:2 PTT Hizmet Binası Arkası Ardahan adresinde bulunmaktadır ve 30 oda (TV, Merkezi Isıtma, Telefon, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 69 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Merkez Öğretmenevi’nin hizmet birimleri ise; Lokal, Kütüphane, Dinlenme Odası, Bayan Kuaförü, Erkek Kuaförü, Wi-fi, Bahçe ve Restoran olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (478) 211 27 50 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Ardahan Merkez Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    35 TL

    44 TL

    55 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    1 Kişilik Oda

    50 TL

    62 TL

    75 TL

    2 Kişilik Oda

    70 TL

    88 TL

    110 TL

    3 Kişilik Oda

    105 TL

    132 TL

    165 TL

    Aile Odası

    70 TL

    87 TL

    105 TL

    Suit Oda

    105 TL

    120 TL

    150 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Ardahan Merkez Öğretmenevi nerede? Kaptanpaşa Mah. Ordu Cad.No:2 PTT Hizmet Binası Arkası Ardahan

    Ardahan Merkez Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 35 TL'dir.

    Ardahan Merkez Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (478) 211 27 50

    Ardahan Merkez Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 30 oda ve 69 yatak vardır.

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