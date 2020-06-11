Operet devlet nedir

Bir ülkede casusların çok olduğu ülkeye operet devlet denir.

Latince kökenli olan opereti çoğu okurlar belki bu yazı sayesinde öğrenecekler. İpucu köşemizde bugün farklı bir konuyu işleyeceğiz.

Hem güncel bir mesele hem de tarihin en derinlikli konularından olan casusluk ve ajanlığın bir ülkede nasıl tehlikelere yol açtığını anlatacağız.

"CASUSU VAR"

Operet devlet kavramı daha çok ülkeye gizlice giren casusları, devleti kısa sürede ele geçirmeleri ve faaliyetlerini sürdürmelerine denir. Sadece dışarıdan değil, içeriden de bu tehlikeden her zaman bahsedebiliriz.

Bu çoğu zaman "Casus var" şeklinde medyaya yansır.

İÇ CASUS, DIŞ CASUS

Devletin farklı damarlarına yerleşen kişiler, dinleme cihazlarıyla veya farklı yöntemlerle devletin tepe noktasındakileri dinlerler. Dinlemeler sonucunda ele alınan kayıtlarda ne tür yöntem izlenir sonucuna bakılır.

İç casuslar başka bir gücün himayesinde faaliyet sürdürüken, dış casuslar ise kendi ülkeleri menfaatleri için bunu yaparlar.

HERKESE CASUS GÖZÜYLE BAKILIR

Özellikle güçsüz ve uluslararası diplomaside fazla yetkinliği bulunmayan ülkeler sorunların kaynağını başka ülkeler tarafından kendi ülkelerine dokulan casuslara bağlarlar.

Herkese casus gözüyle bakan bu devletler adeta parayonak psikolojisi içerisindeler.

GİZLİ BELGELERİ İFŞA

Her ülkenin istihbarat birimleri vardır ve kendi ülkeleri yararı için varlar. Kozmik oda ya da mahrem kalması gereken bilgilerin sızdırılması, başka ülkelerle veri paylaşaşılması suçtur ve ağır yaptırımlar uygulanır.

DÜNYAYA İLAN EDİLİR

Bu daha çok gizli kalması gereken özel bilgilerin içeriden ve dışarıdan sızdırılan ajanlarla ortaya çıkartılarak o devletin bütün gizli ya da kirli ilişkilerini dünya kamuoyuna aktarılmasıdır.