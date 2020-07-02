Orion nedir

Orion takımyıldızı, gece gökyüzündeki en parlak ve en iyi bilinen takımyıldızlardan biridir.

Orion, Avcı takımyıldızı olarak bilinir ve gök ekvatoru boyunca uzanır. 594 metrekarelik bir alanı kaplayan 26. takımyıldızıdır.

Kuzey yarımkürenin ilk çeyrek dairesinde bulunur ve + 85 derece ile -75 derece arasındaki enlemlerde görülebilir.

Eridanus, Gemini, Lepus, Monoceros ve Taurus olmak üzere 5 komşu takımyıldıza sahiptir. Üç Messier nesnesi içerir. Bunlar M42, NGC 1976 ve Orion Nebulası'dır.

Takımyıldız içindeki en parlak yıldız Rigel (Beta Orionis)'dir. Bu yıldızın görünür parlaklığı 0.18 kadirdir.

Rigel ayrıca gökyüzünde 6. en parlak yıldızdır. Orion'da ikinci en parlak yıldız ise Betelgeuse'dur; görünür parlaklığı 0.43 kadirdir.