Ornitoloji nedir

Ornitoloji, kuşların incelenmesi ile ilgilenen bir zooloji dalıdır.

Kuşlar hakkındaki ilk yazılanların çoğu, bilimsel olmaktan çok anekdot niteliğindedir.

Bununla birlikte bu anekdotlar, geniş bir bilgi temelini temsil etmektedir.

Avrupa Orta Çağında pek çok bilimsel inceleme ornitolojinin pratik yönleriyle, özellikle de doğancılık ve av kuşu yönetimi ile ilgilenmiştir.

18. yüzyılın ortalarından 19. yüzyılın sonlarına kadar ana itici güç, yeni türlerin tanımlanması ve sınıflandırılmasıydı.

20. yüzyılın başlarında, kuşların büyük çoğunluğu bilim tarafından biliniyordu, ancak birçok türün biyolojisi neredeyse bilinmiyordu.

Ornitoloji, profesyonel olmayanların önemli katkılarda bulunduğu birkaç bilimsel alandan biridir.

Çoğu taksonomistin ve anatomistin bağlı olduğu kuş derileri, iskeletler ve korunmuş örneklerden oluşan koleksiyonları barındıran ve sürdüren üniversitelerde ve müzelerde çok fazla araştırma yapılmaktadır.

Saha araştırması ise hem profesyoneller hem de amatörler tarafından yapılmaktadır. Amatörler, davranış, ekoloji, dağıtım ve göç hakkında değerli bilgiler sağlamaktadır.

Kuşlar hakkında çok fazla bilgi basit ve doğrudan alan gözlemi yoluyla (genellikle sadece dürbün yardımıyla) elde edilmiştir. Bazı ornitoloji alanları bu tür aletlerin ve tekniklerin tanıtılmasından büyük ölçüde yararlanmıştır.

Bantlama sistemleri birkaç ülke tarafından yürütülmektedir ve her yıl yüz binlerce kuş numaralandırılmış bacak bantları ile işaretlenmektedir.

Kuş hareketlerinin incelenmesinde hassas radar kullanımı da büyük ölçüde yardımcı olmaktadır.

Kuşa giydirilen veya içine takılan dakika bazındaki radyo vericileri (telemetreler) kullanılarak bireysel kuş hareketleri de günlük olarak kaydedilir.

Bacaklarda veya kanatlarda tüy boyaları ve plastik etiketler gibi işaretler, tek bir kuşun, onu tuzağa düşürme gibi zor bir görev olmaksızın görsel olarak tanınmasını sağlar.

Kuşlarla ilgili araştırmalar, yüksek kaliteli, taşınabilir ses ekipmanlarının geliştirilmesiyle artmıştır.