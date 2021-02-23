Palo Santo nedir, nasıl yakılır? Palo Santo tütsü faydaları nelerdir?

Dünya çapında en çok tercih edilen tütsülerden biri olan palo santo, son günlerde de oldukça popüler durumda.. Peki palo santo tütsü nedir, nasıl yakılır? Palo santonun faydaları nelerdir?

Günümüzde tütsüler, aromatik kokuları ile ruh sağlığını iyileştirdiğine inanılan bir malzemedir.

Dini seramoniler başta olmak üzere yüzyıllar boyunca tütsüler meditasyon, ferahlama, kötü kokuları bastırma, bio enerji, çakra açma gibi nedenlerle kullanılmıştır.

Son günlerde tütsülere olan ilginin yoğun bir şekilde artmasıyla birlikte palo santo tütsüsü, en çok tercih edilenler arasında yerini aldı. Peki palo santo tütsüsü nedir, faydaları nelerdir ve nasıl yakılır? İşte palo santoya dair merak edilenler..

PALO SANTO NEDİR?

“Kutsal Odun” veya “Azizlerin Odunu” anlamına gelen Palo Santo, bursera graveolens ismi ile de bilinen endemik bir tür ağaçtır.

Endemik olması dünyanın yalnızca belirli bölgelerinde yetiştiği anlamına gelir. Peru, Ekvador ve bu ülkelere komşu birkaç Güney Amerika ülkesinde daha yetişir.

Uzun yıllardan beri And Dağları yerlileri tarafından Palo Santo çubuklarını yakmak, kötü ruhları kovmak ve yaşam alanlarındaki kötü enerjiyi temizlemek için kullanılan mistik bir uygulamadır.

Palo Sato ağaçları sürdürülebilir tarım ile yetiştirilmektedir. Güney Amerika’da bu ağaçlara dokunulması yasaktır. Doğal yollarla ölmüş bir palo santo ağacının hasat edilmesi dahi devletin kontrolü ile yapılmaktadır. Palo santo ağacının doğal sebeplerden ölmediği sürece faydası olmadığı bilinmektedir.

Hem ağacı hem de ürettiği kıymetli esans yağı, şifa için önemli olarak kabul edilir. Yerli kültürler, palo santo ağacının büyülü niteliklere sahip olduğuna ve palo santo yağının, ağacın içindeki köklü bir çare olduğu için onu üreten ağaçtaki eski ruhların bir temsili olduğuna inanır.

PALO SANTO KOKUSU

Palo Santo, narenciye ailesinin bir parçasıdır ve kokusu hafif tatlı çam, limon, nane notalarına sahiptir.

PALO SANTO TÜTSÜSÜ FAYDALARI NELERDİR?

Palosanto ağaçlarının hem gövdesi, hem reçinesi, hem de yağı kullanılır. Yağı hem tıbbi amaçlı hem de buhurdanlık kokusu olarak kullanılmaktadır.

Ağrıdan ve stresten arınmak amaçlı yağı tercih edilir. Enerji temizliği için, nazardan arınmak için yağı ve gövdesinde elde edilen tütsüleri kullanılır.

Tütsünün bedeni sakinleştirici, zihni arındırıcı gücü etkileyicidir.

Palo santo tütsüsü bu özellikleriyle; meditasyon seanslarının, arınma ritüellerinin, mistik ortamların ayrılmaz bir parçasıdır.

Palo santonun eşsiz kokusundan biz insaların aksine haşereler özellikle sinekler hiç hoşlanmaz. Bu özelliği ile palosanto tütsüsü doğal bir sinek kovar görevi de görmektedir.

Genellikle duygusal ve ruhsal rehberlik için kullanılan palo santo, etkili bir doğal anti-anksiyete ilacıdır.

Solunduğunda, vücudun endişe, endişe, uyku bozuklukları ve depresyonla mücadelede gevşeme tepkisini teşvik etmeye yardımcı olduğu doğrudan beyin koku sistemine geçer.

PALO SANTO TÜTSÜSÜ NASIL YAKILIR?

Öncelikle Palo Santo tütsü çubuklarınızı nemsiz ve kuru ortamlarda tutmaya özen gösterin. Aksi takdirde nemlenen çubuklarınızı tutuşturmakta güçlük çekebilirsiniz.

Çubukları tutuşturmak için bir mum veya çakmaktan faydalanabilirsiniz. Ateşi çubuğunuza yaklaşık 45°’lik bir açı ile 30 sn. tutarak yanmasına izin verin ve ardından üfleyin. Közden bir duman akışı yükselecek ve çevreye yayılacaktır.

Çubuğunuzu yaktıktan sonra ister elinizde evinizin her köşesinde dolaştırabilir, isterseniz çubuğu bir tütsü tutucuya yerleştirebilirsiniz.

Palo Santo’yu tekrar harekete geçirmek isterseniz ara ara nazikçe üflemeniz yeterli olacaktır.