Panko nedir

Panko, Japon mutfağının vazgeçilmez ekmek kıtırlarından biridir. Kızartmalarda kullanılan bu kırıntı, dünya mutfağında da yer bulmaktadır.

İngilizcede “Bread Crumbs” olarak adlandırılan, Türkçeye “Ekmek Kırıntısı” olarak çevrilen bir Japon buluşu olan "Panko", özellikle kızartmalarda kullanılılan bir dış kaplamadır.

Et, balık, köfte veya sebzeleri kızartırken daha çıtır olması ve hoş görünmesi amacıyla kullanılan bu ekmek kırıntısı Japon mutfağına özgü bir malzemedir.

Kızartmalarda kullanılan ve et gibi ürünleri batırdığımız sosları kalınlaştırmak için de kullanılır. Türk mutfağındaki galeta gibi düşünülebilir.

PANKO TARİFİ

Normal beyaz ekmeklerle yapabileceğiniz gibi tam tahıl ekmek, çavdar ekmeği, kepekli ekmek vs tercihinize göre ve yapacağınız yemeğe göre dilediğiniz ekmeği seçin.

Parmak kalınlığında dilimleyin ve iç kısmını kullanmak üzere dış kabuğunu ayırın. Mutfak robotu yardımıyla ekmekleri ufalayın.

Fırın tepsisine alıp önceden ısıttığınız fırında 150 derecede 2-3 dk bekletin. Tepsiyi çıkartıp bir ters yüz edin karıştırın ve tekrar 2-3 dk kadar pişirin.

Bu şekilde kuruttuğunuz ekmek kırıntılarını balık, tavuk, köfte, nugget gibi kızartmalarda çıtırlık versin diye kullanabilirsiniz.