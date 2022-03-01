Pankreatit nedir

Pankreatit yani pankreas iltihabı, genellikle bir safra taşının enzimlerin ince bağırsağa ulaşmasını sağlayan kanalı tıkaması sonucu oluşur.

Pankreas, ürettiği sindirim salgılarıyla sindirimi kolaylaştıran, insülin ve glukagon hormonlarıyla ise kan glukoz seviyesini düzenleyen hayati bir organımızdır.

Pankreasın iltihaplanmasına 'pankreatit' denilmiştir.

Karnın tam arkasında, ince bağırsağın üst kısmında yer alan pankreas, geniş ve düz bir bez şeklindedir.

Pankreasın ana işlevi yağ ve karbonhidratların sindirimi için gerekli olan enzimleri sağlamaktır.

Pankreas iltihabı, safra taşının enzimlerin ince bağırsağa ulaşmasını sağlayan kanalı tıkaması sonucu oluşur.

Pankreasımız iltihaplandığında kendi ürettiği güçlü sindirim enzimleri kendi dokusuna zarar verir; akciğerlerinize, böbreklerinize, kalbinize zarar verebilecek enflamatuar hücrelerin ve toksinlerin salınmasına neden olabilir.

PANKREATİTE NE SEBEP OLUR

Aşırı alkol tüketimi

Akciğerlerde ya da diğer organlarda görülen mukus (kistik fibroz)

Birtakım bakteriyel ya da viral enfeksiyonlar

Östrojenler ya da tiazid diüretik benzeri ilaçlar

Kortizon ve çeşitlerinin yan etkileri

Pankreas ya da çevresinin zarar görmesine neden olan cerrahi girişimler

Kan dolaşımında yüksek seviyede kalsiyum varlığı (hiperkalsemi)

Kan dolaşımında yüksek seviyede yağ varlığı (hiperlipidemi)

Kodein ya da penisilin gibi ilaçlara karşı alerji

Safra kanallarının görüntülenmesi esnasında kullanılan tıbbî prosedürlerin meydana getirdiği komplikasyonlar

Karın bölgesinde yaralanma ya da darbe alma

BELİRTİLERİ