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Pankreatit nedir
Pankreatit yani pankreas iltihabı, genellikle bir safra taşının enzimlerin ince bağırsağa ulaşmasını sağlayan kanalı tıkaması sonucu oluşur.
- Haber Merkezi
- 01.03.2022 - 15:00
- Güncelleme : 01.03.2022 - 15:02
Pankreas, ürettiği sindirim salgılarıyla sindirimi kolaylaştıran, insülin ve glukagon hormonlarıyla ise kan glukoz seviyesini düzenleyen hayati bir organımızdır.
Pankreasın iltihaplanmasına 'pankreatit' denilmiştir.
Karnın tam arkasında, ince bağırsağın üst kısmında yer alan pankreas, geniş ve düz bir bez şeklindedir.
Pankreasın ana işlevi yağ ve karbonhidratların sindirimi için gerekli olan enzimleri sağlamaktır.
Pankreas iltihabı, safra taşının enzimlerin ince bağırsağa ulaşmasını sağlayan kanalı tıkaması sonucu oluşur.
Pankreasımız iltihaplandığında kendi ürettiği güçlü sindirim enzimleri kendi dokusuna zarar verir; akciğerlerinize, böbreklerinize, kalbinize zarar verebilecek enflamatuar hücrelerin ve toksinlerin salınmasına neden olabilir.
PANKREATİTE NE SEBEP OLUR
- Aşırı alkol tüketimi
- Akciğerlerde ya da diğer organlarda görülen mukus (kistik fibroz)
- Birtakım bakteriyel ya da viral enfeksiyonlar
- Östrojenler ya da tiazid diüretik benzeri ilaçlar
- Kortizon ve çeşitlerinin yan etkileri
- Pankreas ya da çevresinin zarar görmesine neden olan cerrahi girişimler
- Kan dolaşımında yüksek seviyede kalsiyum varlığı (hiperkalsemi)
- Kan dolaşımında yüksek seviyede yağ varlığı (hiperlipidemi)
- Kodein ya da penisilin gibi ilaçlara karşı alerji
- Safra kanallarının görüntülenmesi esnasında kullanılan tıbbî prosedürlerin meydana getirdiği komplikasyonlar
- Karın bölgesinde yaralanma ya da darbe alma
BELİRTİLERİ
- Mide bulantısı
- Tuvalete çıkmakta ve gaz çıkarmakta zorlanma
- Kusma
- Gözün beyaz kısımlarında meydana gelen sararma
- Dışkı renginde açılma ya da idrar renginde koyulaşma
- Yüksek ateş
- Hipotansiyon (kan basıncı düşüklüğü)
- Soğuk terleme Göz kararması
- Yüksek kalp atışı hızı
- İştah kaybı