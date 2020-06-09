Panseksüellik nedir

Panseksüellik veya omniseksüellik, Yunanca “pan” sözcüğünden türetilmiş bir tür cinsel yönelim terimi olarak kullanılır.

Cinsel, duygusal veya ruhsal olarak tüm cinsiyetler ve cinsel kimliklerle ilişkide bulunabileceklerini düşünen herkesi kapsayan panseksüellik; bireylerin erkek, kadın, transseksüel, interseks veya nonbinary olan birini seçebileceği kavramların tümünü içerir.

Yani panseksüel kişi, herhangi bir cinsel yönelim ile özdeşleşebilecek herhangi birini seçebilir.

CİNSELLİĞİN AÇIKLIĞI VE AKIŞKANLIĞI

Her türlü cinse karşı ilgi duyabilen bu kişileri tanımlamakta kullanılan panseksüel, cinselliğin açıklığını ve akışkanlığını ifade eder.

Buna benzer “panromantik” terimi de vardır. Bu da aseksüel olan, ancak tüm cinsiyet ve insanların cinsiyetine karşı romantik bir çekicilik hissedebilen birini tarif eder.

SADECE YAŞAYAN İNSANLARA YÖNELİK

Panseksüel teriminin yerine kimi zaman "antroseksüel" veya "omniseksüel" terimleri de alır. Bu cinsel yönelim, sadece yaşayan insanlara karşı duyulan bir yönelim olmakla birlikte nekrofili, zoofili veya ensest gibi psikolojik parafili çeşitleri, panseksüel teriminin sınıfına girmez.

BİYOLOJİK AYRIM

Diğer taraftan panseksüellik estetik temeller üzerine gelişmiş bir cinsel yönelim olup, biyolojik cinsiyet ayrımı yapmaksızın karşı ya da aynı cinse karşı duyulan cinsel hazzın varlığını da ifade eder.