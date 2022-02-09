Pelet nedir

Pelet; talaş, odun yongaları, ağaç kabuğu, fındık, badem, ceviz kabukları gibi doğal ürünler ve atıklardan elde edilen bir yakıt türüdür.

Sözlük anlamı topak, yumak, silindir, misket olan pelet; her türlü odun, odun artığı, ormansal atık, tarımsal atık, endüstriyel atıkların kurutulup öğütülerek ve preslenerek sıkıştırılması ile elde edilen bir yakıttır.

Peletin yakıt olarak kullanılması halinde diğer yakıt türlerine göre ekonomik olmasının yanında çevreye diğer katı yakıtlar olarak bilinen fosil yakıtlara göre yüzde 80 kirliliği azaltmaktadır.

Silindirik şekildeki bu yakıt asla kimyasal katkı içermez ve insan sağlığına ve çevreye hiçbir zararı yoktur. Bu nedenle bio yakıt sınıfında değerlendirilebilir.

KULLANIM ALANLARI

Doğal bir yakıt olan pelet; evde, sobalarda, kalorifer kazanlarında, sanayide, ekmek fırınlarında ve daha birçok alanda kullanılmaktadır.

Yakılabildiği yerler; fındık sobaları, fındık kabuğu kullanılan fırınların sistemleri, pelet sobaları, pelet kazanlarıdır.