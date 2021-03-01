Pencerelerde yaz kış ayarı nasıl yapılır? Hava sızdıran pimapenler nasıl ayarlanır?

Pencerelerde yaz kış ayarı nasıl yapılır? Hava sızdıran pimapenler nasıl ayarlanır?

Kışın pencerelerinizden içeriye sızan soğuk havanın nedeni yaz kış ayarını atlamış olmanız olabilir. PVC pencerelerde mevsime göre pencere ayarı bulunmaktadır. İşte yaz kış ayarı için detaylar..

Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan PVC pencerelerin yaz kış ayarı, vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Soğuk havalarda pencereden gelen soğuk havayı engellemenin aslında bir yolu olduğu bilgisi, kısa sürede milyonları aydınlattı.

Pencere sistemlerinde tek standart bir sistem yoktur. Pencere açılımlarında 1 den fazla model bulunmaktadır.

Pimapenlerin mevsimlere göre ayarlanabildiğini öğrenenler, pencerelerde yaz kış ayarı nasıl yapılır? sorusunun yanıtını arıyor. İşte çözümü..

PENCERE YAZ KIŞ AYARI NASIL YAPILIR?

PVC pencerelerinizin conta ayarını, usta çağırmadan kendiniz yapmanız mümkün. Kış aylarında daha sıkı, yaz aylarında daha serbest biçimde PVC lastiklerinin sıkılıkları ayarlanabilir.

Tek yapmanız gereken, pencereyi açtığınızda gördüğünüz tüm silindirleri 90 derece döndürmektir.

Silindir kilidin üzerindeki çentik sola içeri dönük ise lastik daha fazla sıkılacağı için hava girişi az olacaktır ve ayar kış ayları için uygundur.

Silindir kilidin üzerindeki çentik ortada ise standart ayar geçerli demektir. Genellikle PVC pencereler standart ayarlı olarak gelir ve bu şekilde dört mevsim kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Silindir kilidin üzerindeki çentik sağa (dışarı) dönük ise bu durum yaz ayları için uygundur.

PENCEREMİN HANGİ AYARDA OLDUĞUNU NASIL ANLARIM?

Pencerenin pervazı ile birleştiği yere bir kağıt parça koyun. Sonra bu kağıt parçasını çekerek çıkarmayı deneyin.

Eğer kağıdı çıkarırken hafif zorlanıyorsanız fakat kağıdı yırtmadan alıyorsanız pencereniz 4 mevsim ayarında demektir.

Kağıdı çekerken zorlanmıyorsanız ya da kağıt kendiliğinden düşüyorsa yaz modunda, kağıdı çekmekte aşırı zorlanıyor ve kağıt yırtılıyorsa da pencereniz kış modunda demektir.