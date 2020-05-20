Peter Pan sendromu nedir

Genellikle erkeklerde görülen bu sendrom, 25-40 yaşları arasında kendini gösterip, büyümekten ve sorumluluk almaktan kaçan kişilerde görülür.

İlk defa 1983 yılında Dan Kiley isimli bir psikanalist tarafından ortaya atılmıştır.

İsmini Peter Pan romanından alan bu sendrom, büyümeyi istemeyen ve reddeden çocuksu hareketler sergileyen kişilerde görülür.

Ayrıca, belirli bir yaşa gelene kadar hayatında hiçbir sorumluluk almamış kişilerde de görülmektedir.

Bu sendromdaki kişiler rahat ve kaygısız bir yaşam sürmek istedikleri için ailelerinin yanında yaşamak isterler.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bu sendromun belirtileri; irade zayıflığı, sözünde durmama, özgüven eksikliği, aşırı özgüvene sahip gibi gösterme ve görünüşüne aşırı dikkat etmedir.

Bu insanların bir diğer özelliği de genelde çok maymun iştahlı olmalarıdır.

Bir süre için eşyalarına çok bağlı olurlar ve sonra daha iyi bir şey bulunca onları atıverir ve yeni şeylere ilgi gösterirler.

TEDAVİ YÖNTEMİ NELERDİR?

Psikolojik terapi, Peter Pan sendromunun üstesinden gelmek, kişinin yaşamını iyileştirmesine yardımcı olmak için oldukça etkilidir.