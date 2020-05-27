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Peygamber çiçeği nedir
- Haber Merkezi
- 27.05.2020 - 17:14
Bileşikgiller familyasından olan bu bitki, Türkiye’de sıklıkla görülmektedir.
Haziran ayında başlayan çiçeklenme dönemi ağustos sonuna kadar devam eder.
Düzce, İstanbul, Kırklareli ve Sakarya illerinin sahil kısmında yetişen bu bitkinin çiçekleri mavi veya menekşe rengindedir.
Habitat kaybı nedeniyle son yıllarda tehlike altında olan bir bitkidir.
FAYDALARI NELERDİR
Peygamber çiçeği şifali bir bitki olarak bilinir.
İdrar söktürür.
İştah açar.
Göz hastalıklarına iyi gelir.
Romatizma şikâyetlerini azaltır.
Deri hastalıklarına faydalıdır.
Ağrı kesici ve ateş dürücü etkileri vardır.
Kanı temizleyici bir özelliğe sahiptir.
Öksürük, nefes darlığı ve bronşite iyi gelir.
İltihaplı hastalıkların tedavisine iyi gelir.
Fazla miktarda kullanıldığı zaman kalbe zarar verebilir. Hamile ve çocuklar için kullanılması tavsiye edilmemektedir.
Alerjik reaksiyonlara da sebep olabilir.
Peygamber çiçeği bal üretiminde de kullanılmaktadır. Hafif acı bir tadı vardır.
Gölgede kurumuş çiçek ve yapraklarını suda demleyerek çay yapabilirsiniz.
Kozmetik alanda da kullanılan bu çiçeği, banyo yaparken suya katabilirsiniz.