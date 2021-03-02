Plasenta nedir

Halk arasında bebeğin eşi olarak bilinen plasenta gebelik süresince rahimde gelişen bir organdır. Embriyodan çıkan uzantıların annenin kan damarına bağlanmasıyla birlikte oluşur.

Plasenta, hamileliğin başlangıç aşamasından doğuma kadar hem annenin sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmesini sağlayan hem de bebeğin anne karnında gelişmesine yardımcı olan bir dokudur.

Plasenta rahim duvarına yapışır ve bebeğin göbek bağı bu yapıdan çıkarak anne ile bağlantıyı kurar. Anne ile bebeğini birbirini bağlayan ve bebeğin gelişim sürecini tamamlayıp doğumun gerçekleşmesi ile birlikte son bulur.

GÖBEK BAĞI

Plasenta, bebeğe bir kordon ile bağlıdır. Bu kordon üzerinden anne ile bebeğin arasında bağlantı kurarken, aynı zamanda bebeğin beslenmesini de sağlamaktadır. Bu bağa genel olarak bebeğin göbek bağı da denilmektedir.

PLASENTA OLUŞUMU

Plasenta genel olarak hamileliğin ilk haftasında oluşmaktadır bununla beraber dördüncü hafta içerisinde vücudun ürettiği hormonlar sayesinde plasenta daha iyi bir şekilde gelişmektedir.

Plasenta gebeliğin ilk 12 haftasında sürekli olarak gelişimine devam etmektedir.

Gelişim sürecini yaklaşık 12 hafta boyunca sürdüren plasenta, hamileliğin son bulması ile dışarıya atılmaktadır.

PLASENTA SIVISI

Plasenta sıvısı, bebeğin anne karnında bulunduğu süre boyunca bebeği korumak için annenin içerisinde üretilmektedir. Bu sıvı oldukça berrak ve son derece steril sıvıya amniyon sıvısı denmektedir.

Amniyon sıvısı bebeğin rahat bir şekilde hareketlerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır. Bununla beraber bebeğe herhangi bir darbe gelmesi durumunda, amniyon sıvısı bebeği korumaktadır.

Amniyon sıvısı bebeği 37 derecelik bir sıcaklık içerisinde korumaktadır bu sayede bebek yaz aylarında sıcaklamaz ve kışın herhangi bir şekilde etkilenmez.