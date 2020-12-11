Polifenol nedir

Polifenol, bitkilerde bulunan kimyasal bileşendir. Hücrelerin aşınmasını ve yok olmasını önleyici etkilerinden dolayı dokuların daha genç kalmasını ve iyi çalışmasını sağlar.

Polifenoller, meyve, sebze, otlar, baharatlar, çay, bitter çikolata ve şarap gibi bitkisel gıdalarda doğal olarak bulunan bir bileşik kategorisidir.

“Poli” Latincedeki “çok” anlamından gelmektedir ve polifenol kelimesi çok sayıdaki fenol halkası gruplaşmaları anlamını taşır. Bir bitkinin içerdiği her polifenolün farklı bir biyolojik özelliği vardır.

Polifenoller bitkilerin renklenmelerinde de görev alırlar. Sonbaharda ağaç yapraklarının renklerinin sararmasına polifenoller neden olurlar.

ZEYTİNYAĞI KALİTESİNİ BELİRLİYOR

Polifenollerin zeytinyağı için önemi çok fazladır, çünkü zeytinyağı polifenol içeren tek bitkisel yağdır. Zeytinyağının antioksidan içeriği tamamen polifenollerle ilgilidir.

Kaliteli bir zeytinyağı minimum 130 mg/L polifenol içermelidir.

DERİ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE

Egzama hastalığı ciltte meydan gelen kaşıntılı kızarıklıkların ödemli veziküllere dönüşmesi, içi sıvı dolu bu veziküllerin patlamasıyla sıvının cilt yüzeyini kurutarak çatlatması ardından derinin kabuklanarak kabukların dökülmesiyle karakterizedir.

Polifenollerin deriyi hidrate edebilme yetenekleri sayesinde derinin kuruyup çatlaması engellenir.

Ayrıca polifenollerin antiinflamatuar ve antimikrobiyal etkinlikleri ile derinin enfekte olmasının önüne geçilir. Enfekte olmuş hasarlı derinin onarılaması sağlanır.

Bunlara ek olarak kollajen sentezini uyarıcı etki sayesinde hasarlı dokunun onarılmasın hız kazandırılmış olunur.

POLİFENOL İÇEREN BESİNLER

Önemli oranda polifenol içeren bıtkiler arasında kuş üzümü, böğürtlen, ahududu, çilek, yaban mersini, yeşil çay, zeyinyağı, kakao, erik, armut, kiraz, nar, üzüm, elma, portakal, gibi meyveler ile brokoli, lahana, maydonoz, soğan, gibi sebzeler sayılabilir.

Arı sütü, bal ve polen ile her türlü hububat da alternatif polifenol kaynağıdır.

FAYDALARI

Temel besin öğesi olmamasıyla birlikte; hastalıkların önlenmesinde ve korunmasında faydasının çok olduğu düşünülmektedir. Antioksidan özelliğinin faydası birçok hastalığa etkisi vardır.

Polifenoller, kardiyovasküler hastalıkların iyileştirilmesinde, kanser tedavisinde, diyabet tedavisinde, kilo ve sindirim sorunlarının çözülmesinde, alzheimer hastalığından korunmada önemlidir.