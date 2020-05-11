Prader Willi sendromu nedir

Prader-Willi sendromu; başta zeka geriliği, duygulanım bozukluğu, kaslarda güç kaybı ve kas gevşekliği, kısa boyla beraber iştah bozukluğuna bağlı bir genetik rahatsızlıktır.

Hastalık, ismini 1956 yılında sendromu tarif eden üç doktor tarafından almıştır. (Prader, Labhart ve Willi)

Genellikle genetik veya doğumla meydana gelen bir durumdur.

Bebeğin anne karnında döllendiği sırada, 15. kromozomun yanlış bölünmesinden kaynaklanan genetik bir bozukluktur.

Nadir görülen bir hastalıktır.

Hastalık, görülme sıklığı olarak 12 bin ila 15 bin vakadan birinde ortaya çıkmaktadır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bu hastalıkta sorunlar, ilk olarak bebeklik döneminde çıkmaya başlar.

Bebeklerde beslenmede güçlük yaşanırken, kaslarda da zayıflama görülür.

Yine bebeklik dönemlerinde görülebilecek farkındalıklardan biri olarak, genital organ eksikliği yaşarlar.

Bu hastalığa sahip kişi, yaş ilerledikçe doygunluk hissini yitirmeye başlar ve çok yer.

Bir başka belirtici özellik de hastalığa sahip insanların elleri ve bacaklarının küçük olmasıdır.

TEDAVİSİ VAR MI?

Prader-Willi sendromu, genlerde oluşan bir durum olduğu için geriye dönük bir tedavi mümkün değildir.

Uygulanan tedaviler, daha çok sendromun şiddetini düşürmeye yöneliktir.

Davrınış sorunlarını düzeltme ve aşırı kiloyu azaltmak için ilaç tedavisi de etkili bir yöntemdir.

Semptomları ve sendromun derecesi kişiden kişiye değiştiği için henüz net bir tedavi ortaya konamamıştır.