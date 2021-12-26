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- Premenstürel sendrom nedir
Premenstürel sendrom nedir
Adet öncesi gerginlik sendromu olarak da bilinen PMS, regl dönemi öncesinde kişide, gerginlik, halsizlik, depresif ruh hali gibi belirtilerin görülmesidir.
- Haber Merkezi
- 26.12.2021 - 16:17
- Güncelleme : 26.12.2021 - 16:28
Premenstürel sendrom, kadınların regl döneminden yaklaşık 10 gün önce başlayan, göğüslerde şişlik, halsizlik, depresif ruh hali, gerginlik, şişkinlik belirtilerinin yaşanmasıdır.
Regl dönemi yaşayan her kadında görülebilen bu sendromda, şikayetlerin çoğalması günlük yaşamı oldukça etkiler.
PREMENSTÜREL SENDROM (PMS) NEDEN OLUŞUR
Hormon seviyelerindeki ani iniş çıkışlar, bu dönemin yaşanmasına neden oluyor.
Bunların yanında:
- Vitamin seviyelerinin az olması,
- Psikolojik problemler,
- Hormon seviyelerinde gerçekleşen ani dalgalanmalar örnek verilebilir.
PMS BELİRTİLERİ NELER
PMS sendromu her kadında aynı seviyede görülmez. Bu dönemi bazı kadınlar ağır atlatırken, bazıları ise oldukça hafif şekilde atlatıyıor.
Premenstürel sendrom belirtileri ise;
- Baş ağrısı
- Halsizlik
- Mide bulantısı
- Şişkinlik
- Kabızlık
- Depresyon hali
- Sinir seviyesinin yüksek olması
- İştah çoğalması veya azalması
- Ani sıcak basmaları gibi rahatsızlıklar görülüyor.
PMS DÖNEMİNDE NE İYİ GELİR
Bu dönemde uygulandığı takdirde kişiye iyi gelecek şeyler şu şekilde:
- Karın ağrıları için doktor kontrolünde ağrı kesici almak
- Ilık duş almak
- Sıcak su torbasıyla yardımıyla ağrıları aza indirgemek
- Rahatlatıcı bitki çayları tüketmek
- Karın bölgesine hafif hareketlerle masaj yapmak
- Bedenin rahatlamasına yardımcı olacak egzersizler yapmak
Gibi önlemler almak, bu dönemin daha kolay atlatılmasına yardımcı olacaktır.