Premenstürel sendrom nedir

Adet öncesi gerginlik sendromu olarak da bilinen PMS, regl dönemi öncesinde kişide, gerginlik, halsizlik, depresif ruh hali gibi belirtilerin görülmesidir.

Premenstürel sendrom, kadınların regl döneminden yaklaşık 10 gün önce başlayan, göğüslerde şişlik, halsizlik, depresif ruh hali, gerginlik, şişkinlik belirtilerinin yaşanmasıdır.

Regl dönemi yaşayan her kadında görülebilen bu sendromda, şikayetlerin çoğalması günlük yaşamı oldukça etkiler.

PREMENSTÜREL SENDROM (PMS) NEDEN OLUŞUR

Hormon seviyelerindeki ani iniş çıkışlar, bu dönemin yaşanmasına neden oluyor.

Bunların yanında:

Vitamin seviyelerinin az olması,

Psikolojik problemler,

Hormon seviyelerinde gerçekleşen ani dalgalanmalar örnek verilebilir.

PMS BELİRTİLERİ NELER

PMS sendromu her kadında aynı seviyede görülmez. Bu dönemi bazı kadınlar ağır atlatırken, bazıları ise oldukça hafif şekilde atlatıyıor.

Premenstürel sendrom belirtileri ise;

Baş ağrısı

Halsizlik

Mide bulantısı

Şişkinlik

Kabızlık

Depresyon hali

Sinir seviyesinin yüksek olması

İştah çoğalması veya azalması

Ani sıcak basmaları gibi rahatsızlıklar görülüyor.

PMS DÖNEMİNDE NE İYİ GELİR

Bu dönemde uygulandığı takdirde kişiye iyi gelecek şeyler şu şekilde:

Karın ağrıları için doktor kontrolünde ağrı kesici almak

Ilık duş almak

Sıcak su torbasıyla yardımıyla ağrıları aza indirgemek

Rahatlatıcı bitki çayları tüketmek

Karın bölgesine hafif hareketlerle masaj yapmak

Bedenin rahatlamasına yardımcı olacak egzersizler yapmak

Gibi önlemler almak, bu dönemin daha kolay atlatılmasına yardımcı olacaktır.