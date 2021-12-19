Protein tozu nedir

Protein tozu; vücudun büyümesini ve gelişmesini sağlar. Sporcular tarafından kullanılır ancak bilinçsizce kullanması durumunda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Sporcular tarafından kullanılan protein tozunun gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra alınması gerekir.

Sporla uğraşan kişinin protein tozunu, hocası kontrolünde kullanması önerilir.

PROTEİN TOZU NEDİR

Protein tozları olarak bilinen ürünler; vücudumuz özellikle kaslarımız için ilave protein sağlamaktadır. Bu nedenle genellikle spor yapanlar kullanmaktadır.

Ayrıca ilk 1950’li yıllarda vücut geliştirici Irvin P. Johnson tarafından yumurtayla yapılan bir ürün olarak ortaya çıkmıştır.

Protein tozu bir ilaç değildir ancak bir uzmana başvurmadan kullanılmaması gerekir.

ABD’de her yıl 50 bin kişi besin takviyelerine bağlı sağlık sorunları yaşıyor. Yapılan araştırmalar ise piyasada bilinen 15 çeşit protein tozunun ağır metaller içerdiğini gösteriyor. Bu nedenle kullananların dozuna dikkat etmesi gerekiyor.