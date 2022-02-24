Dışişleri Bakanlığı kaynakları Yunanistan’a Ege’de Türk balıkçılara karşı orantısız güç kullanılmasını protesto eden bir nota verildiği duyurdu. Peki protesto notası nedir, ne anlama gelir?

Gündeme gelen gerilimler sonucu ülkelerin dışişleri bakanlıkları bazen karşılıklı bazen tek taraflı olarak nota verebiliyor.

Son olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunan sahil güvenliğinin Türk vatandaşlarını yaraladığı olayla ilgili Yunanistan'ın büyükelçilik müsteşarını çağırarak nota verdi

Diplomatik bir eylem olan nota, sözlü nota, signed nota, protesto notası olarak da geçebiliyor.

Peki protesto notası ne demektir, ne anlama gelir? İşte anlamı...

NOTA VERMEK NE DEMEK?

Nota, ülkeler arası diplomatik ilişkilerde en çok kullanılan resmi yazışma türüdür. Bir ya da birkaç ülkenin yetkililerine yönelik önemli bir bildiriyi diplomatik temsilciler aracılığıyla karşı tarafa ilettiği imzalı diplomatik belge Nota olarak adlandırılır.Tek taraflı verilebileceği gibi daha önceki notalara da cevaben verilebilir.

PROTESTO NOTASI NEDİR?

Protesto notaları, diplomatik kriz durumlarında ülkelerin en fazla tercih ettiği yöntemlerden birisidir.

Protesto notası karşı tarafta bulunan ülkeye ya da hükümete karşı bir konu ile ilgili uyarıda bulunmak, protesto etmek, tavsiyede bulunmak gibi durumlarda yazılır.