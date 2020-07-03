Psikoz nedir

Gençlerde sık görülen hastalık, ağır bir zihinsel hastalık belirtisi olarak bilinir.

Genel bir psikiyatri terimi olan psikoz, düşünce ve duyunun ağır oranda bozulmasıyla ortaya çıkan zihin durumudur.

Kişiyi gerçeklerden yani dış dünyadan koparıp, düşünce, idrak, konuşma ve davranış problemleri gösterebilen beyin hastalığını yaşayan psikozlar; halüsinasyonlar görüp, delüzyonel inançlar taşıyabilir.

Kişilik değişiklikleri ve düşünce bozukluğu gösterebilen psikoz, daha çok gençlerde görülen bir hastalık olarak belirtilir.

ŞİDDET YÖNÜ NADİREN ORTAYA ÇIKAR

Ağır akıl hastalığının semptomu olarak kabul edilen psikoz; özellikle şizofreni, bipolar bozukluk ve ağır klinik depresyon ile ilişkilendirilir.

Kişilik bozukluğu olan psikopatiden faklı olan psikozda, şiddet yönü nadiren görülür.

Uykusuzluk psikozla ilişkilendirilmiş olmakla birlikte, çoğunluk için büyük bir risk faktörü olduğuna dair fazla kanıt yoktur. Bazı kişiler hipnogojik veya hipnopompik halüsinasyonlar geçirse de bunlar normal uyku fenomenleri olup psikozun belirtilerinden sayılmaz.

BELİRTİLERİ

Psikoz belirtileri şöyle sıralanabilir:

Düşünce bozukluğu: Düşüncelerin belirli bir düzene oturtulamaması, karmaşık bir hale gelmesi bunun sonucu olarak konuşmada bozukluklar, dikkat toplamada sorunlar gibi…

Duygudurumda değişkenlik: Belirli sebepler olmaksızın kişinin duygudurumunda değişiklikler olabilir, değişkenlik görülebilir. Örneğin herhangi bir neden olmaksızın kişi çok üzülebileceği gibi yine bir neden yokken çok coşkulu olabilir.

Delüzyonel inançlar: Kişinin gerçek dışı düşünce ve inançlara sahip olması anlamına gelir. Bu inançlar çok güçlü ve ısrarcı olabilir.

Halüsinasyonlar: Kişilerde gerçekte var olmayan şeyleri görme, koklama veya duyma gibi duyu bozuklukları görülebilir.

Kişilik değişikliği: Kişinin kişiliğinde ve davranışlarında büyük değişiklikler olması belirti olarak sayılır.

KİŞİDEN KİŞİYE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Belirtiler kişiden kişiye büyük oranda farklılık gösterirken bazı bireyler psikoza diğerlerinden daha yatkın olabilir. Ayrıca psikozun tipine ve arka planda yatan zihinsel hastalığa göre belirtiler ve yoğunlukları değişebilir.