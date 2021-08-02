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Pürmüz nedir
Pürmüz; kendi içerisinde bulunan yakıt ve çakmak yardımıyla yanan alev tabancasıdır. Mutfaklarda ve sanayi alanında kullanılmaktadır.
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 13:02
- Güncelleme : 02.08.2021 - 13:12
Mutfaklarda kullanılan ve yemek yapanların işini kolaylaştıran pürmüz, 'portatif mini pürmüz' ve 'el pürmüz alev tabancası' olarak bilinir.
PÜRMÜZ NEDİR
Pürmüz, kendi içerisinde bulunan yakıt ve çakmak yardımıyla yanan alev tabancasıdır. Bu alev tabancası sanayi ortamında demirleri lehimlemek için ve mutfaklarda yemek yapımı sırasında kullanılmaktadır.
PÜRMÜZ NASIL KULLANILIR
- Pürmüzü kullanmak çakmak kullanmak kadar kolay ve zahmetsizdir.
- Pürmüzü kullanmak için, pürmüzün üstünde emniyet kilidi varsa ilk olarak emniyet kilidini kaldırmanız gerekmektedir.
- Pürmüzün kilidini açtıktan sonra çakmak yakar gibi tuşa basarak, alevlenmesini sağlayabilirsiniz.