Pürmüz nedir

Pürmüz; kendi içerisinde bulunan yakıt ve çakmak yardımıyla yanan alev tabancasıdır. Mutfaklarda ve sanayi alanında kullanılmaktadır.

Mutfaklarda kullanılan ve yemek yapanların işini kolaylaştıran pürmüz, 'portatif mini pürmüz' ve 'el pürmüz alev tabancası' olarak bilinir.

PÜRMÜZ NEDİR

Pürmüz, kendi içerisinde bulunan yakıt ve çakmak yardımıyla yanan alev tabancasıdır. Bu alev tabancası sanayi ortamında demirleri lehimlemek için ve mutfaklarda yemek yapımı sırasında kullanılmaktadır.

PÜRMÜZ NASIL KULLANILIR