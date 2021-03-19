Raportör nedir

Şirket ve kurumların içinde bulunduğu durumları analiz etmek ve gerekli bilgi ve belge toplamak için görevlendirilen kişiye raportör denilmektedir.

Raportör, özel şirket ve kamu kurumlarında kurum içi faaliyetleri kayıt altına alıp, rapor halinde sunmakla görevlidir.

Hem kamu kurum ve kuruluşlarda hem de özel firmalarda faaliyet gösteren, ayrıca her türlü faaliyeti kayıt altına alıp raporlama sunan kişilere raportör denmektedir.

Böylece kurum içi birçok farklı işlem ya da çalışma kayıt altında düzenli ve sağlıklı bir biçimde gerçekleşebilmektedir.

RAPORTÖRLERİN GÖREVLERİ

Raportörler, ilgili kuruma yapılan başvuruların kaydını tutar, firma veya kurum toplantı tutanaklarını hazırlar, sağlık kuruluşları, kimya laboratuvarları gibi kurumlarda yapılan analiz sonuçlarını rapor hâline getirir.

Firma müşteri bilgilerini saklamak üzere veri depolama sistemi geliştirir, devlet kurumlarında; mevzuat tarafından kendisine atanan görevleri yerine getirir.

Sigorta firmalarında; acente ve ekspertiz bilgilerini kayıt altına alır ve kurum ile kişi gizliliğine sadık kalır.

RAPORTÖR OLMA ŞARTLARI

Raportör olabilmek için resmi bir eğitim alması gerekmezken, üniversitelerin sekreter ve Tıbbi dokümasyon bölümlerinden mezun olarak iş bulma avantajı olabilmektedir.

Öte yandan özel kurslar üzerinden de sertifika alarak başvuru yapılabilir.

Ayrıca firmadan firmaya göre adaylarda eğitim derecesi aranabilmektedir.