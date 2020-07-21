Redif nedir

Mısra sonlarında, görevleri aynı olan eklerin ya da anlamları aynı olan kelimelerin tekrarlanmasına redif denir.

Eş görevli eklerin tekrarlanmasıyla oluşan rediflerdir. Türkçe'deki yapım ve çekim eklerini kavramadan, ek halindeki redifleri kavramanız mümkün olamayacaktır.

Eğer bu konularda bir eksiğiniz varsa, önce bunları tamamlamanız ve ondan sonra ek halindeki redifleri kavramak için çaba sarf etmeniz gerekir.

KELİMEYE BAĞLANAN EKLER

Fakat, ek halindeki rediflerin çoğu, kelimeye bağlanan ekler olduğundan bu konudaki genel kural: "Kelimenin köklerinde kafiye, eklerinde ise redif vardır." şeklindedir.

HER ZAMAN GEÇERLİ OLMAYAN KURAL

Bu kural bilinerek mısraya bakılırsa ek halindeki rediflerin geneli mısrada tahmin edilebilir. Ancak bu kural her zaman geçerli olmadığından yine de ekler konusunda bilgi sahibi olunması konunun kavranması açısından gereklidir.

ÖZELLİKLER

Rediflerin belli başlı özellikleri vardır.

İşte onlardan birkaçı...

Redifler mutlaka dize sonlarında yer almaktadır. Şiirde ahenk unsurları incelenirken ilk başta dize sonunda redif aranmalıdır.

Redifler dize sonlarında tekrar eden aynı anlamdaki sözcüklerden ve aynı görevdeki eklerden oluşmaktadır. Redifler bulunduktan sonra kafiye aranmalıdır. Her şiirde redif bulunmak zorunda değildir.