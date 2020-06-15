Renyum nedir

Renyum, metalik bir parlaklığa sahip gümüş beyazı bir elementtir.

Renyum'un atom numarası 75, simgesi Re'dir.

1925 yılında Almanya'da Walter Noddack, Ida Tacke ve Otto Berg tarafından keşfedildiği düşünülüyor. Söz konusu element, platin ve kolumbit ile gadolinit ve molibdenit içinde tespit edildi.

Renyum; sadece platin, iridyum ve osmiyum tarafından yüksek bir yoğunluk noktasına sahiptir ve erime noktası sadece tungsten ve karbon tarafından aşılmıştır.

Doğada serbestçe veya mineral cevherlerinde bir bileşik olarak ortaya çıkmaz. Renyum iyi aşınma direncine sahiptir ve korozyona dayanabilir.