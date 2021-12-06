Rövaşata nedir

Rövaşata; futbolla ilgilidir ve havada olan topa yine havada ters perende atarken, tek ayakla topa vuruş şeklidir. Futbolcuların "rövaşata" golleri oldukça meşhur ve özeldir.

Özellikle futbol alanında kullanılan rövaşata, futbolcular için önemlidir.

Her futbolcu takımına katkı vermek için gol atmak ister. Ancak bazıları uzun süre unutulmaması için rövaşata golleri dener.

Bu nedenle rövaşata golleri seyirci ve futbolcular için ayrı bir anlam taşır.

RÖVAŞATA NEDİR

Rövaşata; havadan gelen topa yine havada müdahale etmek için ayakları havalandırıp, futbolcunun kendisini geriye ve yere doğru atarak ayaklarıyla topa makas gibi vurması anlamına gelir.

Her futbolcunun topa vurma şekli farklıdır. Rövaşata, futbolcuların topa yaptığı bir vuruş şeklidir. Bu goller izlenmesi en zevkli olanlardır.