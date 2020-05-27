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    Safderun nedir

    Safderun, kalbi temiz olan kolayca her şeye inanan kişilere denir.
    • Özel İçerik
    • 27.05.2020 - 14:11
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    Safderun nedir

    Çevremizde, günlük hayatımızda saf, temiz, iyi niyetli insanlara rastlarız. Saflığın en masumca halini ifade eden safderun, kolayca bir şeye kanabilen, inanabilen insanları tarif eder.

    KURNAZ DEĞİLLER

    Saflıktan, durudan gelen bu sözcük aynı zamanda deyim olarak da kullanılır. İyi niyetli, art niyetsiz, kurnazlığa aklı ermeyen, kolaylıkla aldatılabilen, bön, safdil. katıksız, arı, katışıksız, halis, has anlamlarına da gelir.

    İYİ NİYETLERİ KÖTÜYE KULLANILIR

    İyi niyetli olan bu insanların saflığı ve dürüstlüğü, çoğu zaman kötüye kullanılmaktadır. Saf olan birey iyi niyetini hep kullanarak insanlara yaklaşırken, karşı tafaf ise bu durumdan faydalanmaya, nemalanmaya çalışır.

    DOĞUŞTAN GELEN ÖZELLİK

    Yapılan sosyolojik ve psikolojik araştırmalara göre safderunların bu özelliği doğuştan gelmekle beraber, daha sonra kazanılmış bir karakter özelliği olarak karşımıza çıkıyor.

    DEĞİŞMEZLER

    Buna göre, karakter yapısında değişim olmayan safderunlar, hayatları boyunca böyle devam ederler. İstedikleri kadar kötü niyetli insanlarla karşılaşınlar ama bu iyi huylarından asla vezgeçmezler ve her zaman yardımsever olurlar.

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