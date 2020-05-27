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Safderun nedir
- Özel İçerik
- 27.05.2020 - 14:11
Çevremizde, günlük hayatımızda saf, temiz, iyi niyetli insanlara rastlarız. Saflığın en masumca halini ifade eden safderun, kolayca bir şeye kanabilen, inanabilen insanları tarif eder.
KURNAZ DEĞİLLER
Saflıktan, durudan gelen bu sözcük aynı zamanda deyim olarak da kullanılır. İyi niyetli, art niyetsiz, kurnazlığa aklı ermeyen, kolaylıkla aldatılabilen, bön, safdil. katıksız, arı, katışıksız, halis, has anlamlarına da gelir.
İYİ NİYETLERİ KÖTÜYE KULLANILIR
İyi niyetli olan bu insanların saflığı ve dürüstlüğü, çoğu zaman kötüye kullanılmaktadır. Saf olan birey iyi niyetini hep kullanarak insanlara yaklaşırken, karşı tafaf ise bu durumdan faydalanmaya, nemalanmaya çalışır.
DOĞUŞTAN GELEN ÖZELLİK
Yapılan sosyolojik ve psikolojik araştırmalara göre safderunların bu özelliği doğuştan gelmekle beraber, daha sonra kazanılmış bir karakter özelliği olarak karşımıza çıkıyor.
DEĞİŞMEZLER
Buna göre, karakter yapısında değişim olmayan safderunlar, hayatları boyunca böyle devam ederler. İstedikleri kadar kötü niyetli insanlarla karşılaşınlar ama bu iyi huylarından asla vezgeçmezler ve her zaman yardımsever olurlar.